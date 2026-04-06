Ubisoft vient de déployer la mise à jour Ver. 1.1.10 d’Assassin’s Creed Shadows. Elle introduit deux ajouts majeurs selon les plateformes : le support clavier et souris sur Nintendo Switch 2 et la prise en charge du PSSR 2 sur PlayStation 5 Pro.

Sur Switch 2, les joueurs peuvent désormais contrôler Naoe et Yasuke via clavier et souris, offrant une précision inédite dans les combats et les phases de furtivité. Sur PS5 Pro, le support PSSR 2 améliore la qualité d’image et les performances à travers les paysages, les villes et les zones rurales du Japon féodal.

La mise à jour introduit également une nouveauté accessible à tous les joueurs : le Bo. Il n’est désormais plus nécessaire de posséder l’extension Claws of Awaji pour obtenir cette arme. Une fois qu’un Bo unique a été gagné, des versions non-légendaires peuvent apparaître en butin sur les ennemis, dans les coffres ou chez les marchands.

Sur le plan du gameplay, les ennemis peuvent désormais subir jusqu’à cinq afflictions simultanément. Des points de voyage rapide indisponibles ont été corrigés, tout comme des augmentations de dégâts qui ne s’appliquaient pas en combat à mains nues, et des sources de statistiques qui se plafonnaient incorrectement à +100%.

L’interface reçoit plusieurs correctifs : un crash lors de la vérification des contenus additionnels est résolu, la progression totale bloquée à 97,89% après complétion de l’intégralité du contenu est corrigée, et la feuille de statistiques détaillée affiche désormais les dégâts de Combo Ender et distingue plus clairement les statistiques plafonnées des non plafonnées. Un problème critique est également réglé : après une mise à jour, une erreur « Contenu manquant » faisait perdre l’ensemble des équipements obtenus dans l’extension Claws of Awaji.

Du côté des armes et perks, la capacité passive de Yasuke « Defensive Break Level 3 » affichait incorrectement +50 au lieu de 150% de dégâts sur les collisions ennemies. Les améliorations « Critical Insight », « Hidden Onslaught » et « Extended Duration » pour le Tenzutsu Burst de Claws of Awaji ne fonctionnaient pas. Le perk « Oni’s Rage » du Kanabo précise désormais qu’il propage 25% d’accumulation de saignement à chaque kill. Le bonus de dégâts du casque « Underworld Emissary Horns » disparaissait incorrectement en entrant dans le rayon d’une bombe de fumée. Le perk de la katana longue « Claws of the Tides » échouait parfois à mettre l’attaque suivante en posture. Enfin, les perks de conversion d’affliction étaient non fonctionnels. Côté localisation, la capacité de naginata « Hurricane Stance » de Claws of Awaji précise désormais les dégâts infligés.

Trois quêtes bénéficient de correctifs : dans « Brothers In Arms », les joueurs étaient bloqués et ne pouvaient pas fouiller les cadavres pour progresser ; dans « Lost and Found », un problème survenait après la défaite du boss Sentinel dans l’arène ; dans « The Winter Raiders », la mission peut désormais être complétée après avoir vaincu tous les Winter Raiders.

POINTS FORTS DU PATCH :

Le Bo pour tout le monde !

Vous n’avez pas l’extension Les Griffes d’Awaji ? Pas de souci !

Vous pouvez désormais trouver l’arme Bo non légendaire simplement en explorant les ombres du Japon féodal. Une fois que vous avez obtenu au moins un Bo unique, les versions non légendaires peuvent commencer à tomber sur les ennemis, apparaître dans des coffres ou chez les marchands, comme n’importe quelle autre arme.

-ACSH- Assassin’s Creed Shadows – Mise à jour Title Update 1.1.10 – Notes de versionTU14 Filigrane Bo procédural

Support PSSR 2

Plongez dans l’ombre avec Naoe ou Yasuke, et découvrez une vision plus riche et plus nette du Japon féodal.

Le support PSSR 2 arrive sur la console PlayStation®5 Pro, améliorant la qualité d’image et les performances alors que vous parcourez des paysages grandioses, des villes vibrantes et une campagne sereine.

-ACSH- Assassin’s Creed Shadows – Mise à jour Title Update 1.1.10 – Notes de versionTU14 Filigrane PSSR2

Support Souris et Clavier sur Switch 2

Une nouvelle façon de jouer arrive ! Le support souris et clavier est désormais disponible sur Nintendo Switch 2.

Prenez le contrôle total de Naoe et Yasuke d’une toute nouvelle manière, maniez vos armes avec la précision et la liberté de votre configuration préférée, pour traverser les ombres de la nuit avec une furtivité délicate. Votre combat. Votre style. Votre façon de jouer.

Correctifs et améliorations

Gameplay

Correction d’un problème où les points de voyage rapide étaient indisponibles

Les ennemis peuvent désormais subir jusqu’à 5 afflictions en même temps

Correction d’un problème où les rations supplémentaires obtenues via Les Griffes d’Awaji n’apparaissaient pas sous le maximum de rations dans la feuille de statistiques

Correction d’un problème où les augmentations de dégâts ne s’appliquaient pas à mains nues

Correction d’un problème où diverses sources de statistiques plafonnaient à +100 %

Interface utilisateur (UI)

Correction d’un crash lors de la vérification du contenu additionnel

Résolution d’un problème où la progression totale restait à 97,89 % après avoir terminé tout le contenu

La feuille de statistiques détaillée montre désormais les dégâts des terminaisons de combo et reflète correctement tout problème de dégâts

La feuille de statistiques détaillée a été ajustée pour afficher plus clairement les statistiques plafonnées et non plafonnées

Correction d’un problème où, après la mise à jour, une erreur « Contenu manquant » faisait perdre au joueur tout l’équipement gagné dans l’extension Les Griffes d’Awaji

Armes et compétences

Correction d’un problème sur la capacité passive de samouraï de Yasuke « Brèche défensive Niveau 3 » qui affichait +50 au lieu de 150 % de dégâts lors des collisions avec les ennemis

Correction d’un problème où l’amélioration de perception accrue « Perception critique » ne fonctionnait pas

Correction d’un problème où l’amélioration de main cachée « Assaut occulte » ne fonctionnait pas

Correction d’un problème où l’amélioration « Durée prolongée » de la Rafale de Tenzutsu, issue des Griffes d’Awaji, ne fonctionnait pas

Correction d’un problème où l’amélioration « Brèche défensive » n’affichait pas +50 % de dégâts lors des collisions avec les ennemis une fois améliorée au rang 3

La compétence du Kanabo « Rage de l’oni » précise désormais qu’elle propage 25 % d’accumulation de saignement à la mort

Correction d’un problème où certaines compétences de breloques nécessitaient de fermer l’inventaire avant d’être visibles dans la feuille de statistiques détaillée

Correction d’un problème où les dégâts bonus de la compétence du casque « Cornes d’émissaire de l’au-delà » ne disparaissaient pas après être entré dans le rayon d’une bombe fumigène

Correction d’un problème où la compétence du long katana « Griffes des marées » échouait parfois à faire adopter une posture à l’attaque suivante

Correction d’un problème où les compétences de conversion d’affliction ne fonctionnaient pas

Localisation

La capacité de Naginata « Posture de l’ouragan » issue des Griffes d’Awaji précise désormais la quantité de dégâts de capacité infligée.

ATTENTION – SPOILERS

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