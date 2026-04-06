Une histoire tendre sur le passage à l’âge adulte, entre culture, amitié et compétition.

SOEDESCO® et le développeur Innerfire Studios ont publié une nouvelle bande-annonce narrative pour Farming Camp, offrant un aperçu poignant d’un été fait de croissance, de liens et de défis.

Au cœur de ce titre à venir, qualifié de « magnifique alternative à Stardew Valley » par Gaming Bible, se trouve Alessandra, une adolescente déterminée qui fait son entrée au camp agricole d’Evertree. Ce qui commence comme un simple objectif – remporter le concours agricole du camp – se transforme peu à peu en quelque chose de bien plus personnel. Entre les matinées passées dans les champs et les longues soirées avec les autres campeurs, le parcours d’Alessandra devient une quête de découverte de soi, d’amitié et d’apprentissage de ce que signifie vraiment appartenir à un groupe.

Alliant la gestion cozy d’une ferme à la narration d’un visual novel, Farming Camp invite les joueurs dans un charmant univers en pixel art 2D. Sur environ 20 heures de jeu, vous façonnerez l’été d’Alessandra – non seulement à travers le travail qu’elle accomplit, mais aussi à travers les personnes qu’elle rencontre et les choix qu’elle fait.

La vie au camp est faite de petits moments chargés de sens. S’occuper des cultures, pêcher au bord de l’eau, prendre soin des animaux et entretenir les terrains du camp contribuent tous à la réussite de l’équipe. Mais au-delà des routines quotidiennes se trouve un monde social vivant – un groupe d’adolescents, chacun avec sa propre personnalité, ses propres difficultés et ses histoires qui n’attendent qu’à être racontées.

À propos de Farming Camp

Chaque été, le camp agricole d’Evertree recherche un nouveau champion – quelqu’un prêt à redéfinir ce que signifie être agriculteur. Dans ce jeu de simulation de vie à la ferme, Alessandra se lance dans la compétition avec détermination. Mais le chemin à parcourir la mettra à l’épreuve, alors qu’elle fait face à des campeurs rivaux et commence à comprendre ce que signifie vraiment être un agriculteur d’Evertree.

Principales caractéristiques