11 bit Studios vient d’annoncer dans une vidéo dédiée à la franchise que Frostpunk, le jeu de survie et de construction de ville sorti en 2018, arrivera sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, et il n’est pas encore précisé si le jeu sera disponible sur la Switch originale, la Switch 2, ou les deux.

C’est Jakub Stokalski, designer principal du jeu original et co-réalisateur de la suite, qui a pris la parole pour l’occasion : « J’adore Frostpunk parce que vous portez toujours en vous le poids des décisions difficiles que vous prenez et toute la culpabilité qui va avec. Bientôt, vous pourrez faire cela littéralement, car Frostpunk arrive sur Nintendo Switch. C’est exact : tout le gameplay passionnant et la tension morale qui en ont fait un classique moderne seront prêts à être dégustés en déplacement. En tant que designer principal du Frostpunk original et co-réalisateur de la suite, pouvoir apporter ce jeu à un si grand nombre d’entre vous est un rêve qui devient réalité. C’est l’aboutissement parfait de ce voyage. »

Frostpunk est un jeu de survie sociétale dans lequel la chaleur est synonyme de vie et chaque décision a un coût. Dans un monde entièrement gelé, les joueurs héritent de la tâche de construire la dernière ville sur Terre et de sécuriser les ressources nécessaires à la survie de leur communauté, grâce à des technologies alimentées à la vapeur. La gestion des ressources et l’optimisation se heurtent en permanence à l’empathie et à la prise de décision éthique. Établir des lois qui régissent la société — routine de travail, soins de santé, approvisionnement en nourriture — est aussi crucial que maintenir l’espoir et le contentement de la population. À un moment charnière, le joueur doit choisir la voie de son peuple : gouverner d’une main de fer ou montrer un chemin de compassion et de foi. Ces deux extrêmes, comme tous les équilibres intermédiaires, sont sans retour possible. Les petites décisions — le sort d’un citoyen en difficulté, les revendications d’une faction naissante — peuvent mener à des résultats inattendus, et la dévotion du peuple n’est pas sans limites.

La progression technologique est un pilier central de la survie : automatons autopropulsés, dirigeables et autres merveilles techniques sont accessibles à qui sait gérer ses ressources sur le long terme. Des expéditions dans le Frostland permettent de récolter du renseignement précieux, des vivres et potentiellement de nouvelles recrues. Enfin, un mode Endless offre une rejouabilité illimitée sur huit cartes variées, avec trois sous-modes distincts : Endurance pour un défi de survie maximal, Builders qui retire le générateur dès le départ pour une expérience différente, et Serenity centré sur le plaisir de construire sans pression.

Sorti initialement sur PC le 24 avril 2018, puis sur PlayStation 4 et Xbox One le 11 octobre 2019 et sur iOS et Android le 29 octobre 2024, Frostpunk prépare également une version définitive baptisée Frostpunk 1886, enrichie d’un contenu « substantiel » inédit. La date de sortie de la version Nintendo Switch reste à confirmer.