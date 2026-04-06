Nintendo USA vient d’annoncer une offre promotionnelle à durée limitée sur la Nintendo Switch 2. Du 12 avril au 9 mai, les consommateurs qui achètent une Nintendo Switch 2 en même temps que la version physique ou numérique de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 bénéficient d’une réduction de 20 dollars. L’offre sera disponible chez les principaux revendeurs, notamment Amazon, Best Buy, GameStop, Target et Walmart.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 regroupe les deux aventures cosmiques de Mario dans une version enrichie : résolution améliorée, interface utilisateur revue, chapitres Storybook supplémentaires et un nouveau mode Assist complètent le package. Dans le premier opus, Mario parcourt le cosmos pour récupérer les Power Stars dérobées par Bowser, épaulé par Harmonie. Dans le second, Yoshi rejoint l’aventure de Mario à bord d’un vaisseau spatial en forme de tête de plombier moustachu.

Sur Nintendo Switch 2, une mise à jour gratuite à télécharger débloque deux améliorations supplémentaires : la prise en charge de la résolution 4K et les contrôles souris des Joy-Con 2 pour le second joueur. Les possesseurs d’une Switch 2 qui n’auraient pas encore sauté le pas sur cette collection ont donc jusqu’au 9 mai pour profiter de cette offre.