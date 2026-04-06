TAITO vient d’annoncer un jeu adapté de The Detective Is Already Dead, le roman léger publié par MF Bunko J, une filiale de Kadokawa Corporation. Le titre est prévu sur Nintendo Switch, mais aucune date de sortie, aucun genre et même aucun titre officiel définitif n’ont encore été communiqués. La question d’une localisation en dehors du Japon reste également sans réponse pour le moment.

The Detective Is Already Dead raconte l’histoire de Kimihiko, qui après avoir déjoué un détournement d’avion aux côtés de Siesta, une belle détective aux cheveux argentés, partage avec elle une vie d’aventures et d’enquêtes à travers le monde — jusqu’à la mort de sa partenaire. Un an plus tard, une nouvelle affaire rouvre de vieilles blessures, mêlant meurtre, complot et le souvenir de la défunte détective.

La licence avait déjà été adaptée en anime, dont la première saison avait été diffusée de juillet à septembre 2021. Une seconde saison est prévue pour octobre 2026, soit cinq ans après la première, ce qui rend le timing de cette annonce de jeu particulièrement cohérent avec le retour médiatique de la franchise.

L’histoire suit Kimihiko Kimizuka, un lycéen à la vie banale, qui se retrouve un jour impliqué dans une affaire de détournement d’avion. À bord, il fait la rencontre d’une mystérieuse détective nommée Siesta, qui l’engage immédiatement comme assistant. Commence alors une série d’aventures à travers le monde, où le duo affronte notamment une organisation criminelle appelée SPES, impliquée dans des expériences humaines et la création d’êtres modifiés.

Siesta apparaît rapidement comme une détective exceptionnelle, charismatique et quasiment infaillible, tandis que Kimizuka joue le rôle d’assistant malgré lui. Leur relation évolue au fil des enquêtes, oscillant entre complicité professionnelle et attachement plus profond.

Cependant, le point central de l’histoire est révélé dès le début : Siesta est déjà morte. Trois ans avant les événements principaux, elle a été tuée lors d’un affrontement contre SPES. Kimizuka, désormais seul, tente de reprendre une vie normale… jusqu’à ce que son passé le rattrape.

Il rencontre alors Nagisa Natsunagi, une jeune fille qui cherche son aide. Rapidement, il découvre qu’elle possède le cœur de Siesta, transplanté après la mort de cette dernière. Cette révélation devient un élément clé de l’intrigue : Siesta, bien que morte, continue d’exister indirectement à travers Nagisa.

Au fil de l’histoire, d’autres personnages liés au passé de Siesta apparaissent, notamment des alliés et des ennemis issus de SPES. On apprend que l’organisation mène des expérimentations pour créer des humains augmentés dotés de capacités spéciales, souvent liées à des organes modifiés.

Le récit alterne entre passé et présent, dévoilant progressivement les dernières missions de Siesta et les circonstances de sa mort. Celle-ci survient lors d’un combat contre une adversaire majeure issue de SPES. Gravement blessée, Siesta choisit de sacrifier sa vie pour protéger les autres et permettre la poursuite du combat contre l’organisation.

Dans le présent, Nagisa devient progressivement une héritière de la volonté de Siesta. Par moments, la personnalité ou les souvenirs de la détective semblent émerger en elle, suggérant une forme de continuité identitaire, bien que jamais totalement stable ni permanente.

La saison 1 de l’anime se conclut sur l’idée que, malgré sa mort, Siesta continue d’influencer le monde et ceux qui l’ont connue. Kimizuka, de son côté, accepte enfin de ne plus fuir son passé et reprend son rôle d’assistant, cette fois aux côtés de Nagisa, afin de poursuivre la lutte contre SPES.