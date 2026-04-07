007 First Light est disponible en précommande sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC et Amazon.com

IO Interactive et Amazon MGM Studios dévoilent aujourd’hui le troisième épisode de Beyond the Light, la série de carnets de développeurs offrant un aperçu des coulisses de la création de 007 First Light. Dans ce troisième épisode, IO Interactive explore les fondements narratifs du jeu ainsi que l’approche de l’équipe pour réinventer les origines de James Bond pour le jeu vidéo, en apportant une perspective plus jeune et pleine d’espoir à l’univers dangereux de l’espionnage.

007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2* et PC, et est d’ores et déjà disponible en précommande, y compris en éditions Collector et Legacy. De plus, les joueurs précommandant 007 First Light bénéficieront gratuitement d’une mise à niveau vers l’édition Deluxe, incluant un accès anticipé de 24 heures*, ainsi que des objets et tenues exclusifs en jeu.

Dans cet épisode, le scénariste principal Michael Vogt revient sur la conception de l’histoire de 007 First Light, en s’appuyant sur les fondamentaux de l’écriture scénaristique comme la structure, les arcs de personnages et les thématiques, avant de les adapter en une expérience interactive en étroite collaboration avec les équipes de level design. Il détaille aussi la manière dont un James Bond plus jeune façonne le ton de 007 First Light. L’univers n’y est ni cynique ni désabusé, mais plus aventureux et accessible, à l’image d’un Bond qui fait ses premiers pas dans l’espionnage et cherche à faire ses preuves. L’épisode s’attarde également sur ce qui caractérise Bond dans le jeu, en réunissant les qualités attendues comme le charisme, l’audace, le sang-froid et le sens de la débrouillardise, tout en y apportant des nuances plus nouvelles pour cette histoire d’origine, notamment une forme d’idéalisme.