Le brawler roguelite confirme une sortie complète sur cartouche dans le courant de l’année 2026

La légende de Talamh continue de se répandre… Après le succès fulgurant et les stocks épuisés de ses premières éditions physiques, Silver Lining Interactive, en collaboration avec Dotemu, Guard Crush Games et Supamonks, est fier d’annoncer la sortie d’Absolum sur Nintendo Switch en version physique. S’appuyant sur le succès de ses précédentes éditions physiques, cette nouvelle version distribuée en France par Maximum Entertainment sera une édition physique sur cartouche complète.

Acclamé par la critique, Absolum, le beat ’em up roguelite original de Dotemu, fusionne les combats intenses et dynamiques d’un jeu de combat à défilement horizontal avec la progression imprévisible d’un roguelite. Dans le monde déchiré par la guerre de Talamh, les joueurs incarnent quatre héros marginaux uniques : Galandra, Karl, Cider et Brome. Ensemble, ils forment une rébellion désespérée contre le Roi Soleil Azra, un tyran qui a interdit la magie et asservi le royaume sous son Ordre pourpre.

Alors que les fans se préparent pour la prochaine génération, un stock limité de l’édition spéciale originale d’Absolum pour PlayStation 5 et Nintendo Switch est toujours disponible à l’achat.

Présentée dans un coffret collector remarquable, cette édition comprend :

4 épinglettes métalliques exclusives – Représentant les personnages emblématiques d’Absolum.

Un livret d’illustrations en couleurs – Des illustrations et des concepts artistiques époustouflants.

Une illustration de qualité poster – Une impression éclatante qui capture l’univers de Talamh.

4 cartes à collectionner représentant vos héros préférés.

Absolum réinvente le beat ’em up avec des mécanismes roguelite. Les joueurs peuvent :

Débloquer des itinéraires évolutifs et faire face à des rencontres en constante évolution.

Enchaîner des attaques au corps à corps et des sorts pour réaliser des combos spectaculaires.

Exploiter des contre-attaques magiques et des reliques rares pour survivre aux forces d’Azra.

Jouer en solo ou faire équipe pour un mode coopératif local ou en ligne.

Absolum sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch 2 au troisième trimestre 2026. Les éditions physiques Standard et Spéciale Nintendo Switch et PlayStation 5 sont déjà disponibles.