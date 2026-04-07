L’éditeur britannique Kwalee et le studio indépendant Out of the Blue Games ont officiellement annoncé la date de sortie de Call of the Elder Gods sur Nintendo Switch 2. Ce jeu d’aventure narratif et de réflexion d’inspiration lovecraftienne sera disponible le 12 mai 2026. Suite directe de Call of the Sea (2020), le titre avait été initialement confirmé pour la nouvelle console de Nintendo en juin dernier.

Call of the Elder Gods est une expérience solo à la première personne qui met l’accent sur une narration forte. L’intrigue débute à l’Université Miskatonic, où le professeur Harry Everhart tente d’ignorer des ombres fugaces tandis que l’étudiante Evangeline Drayton est hantée par les rêves d’un artefact découvert dix ans plus tôt. Dans leur quête de réponses pour retrouver leurs proches disparus, le duo sera confronté à des révélations anciennes et des êtres dépassant l’entendement. Bien qu’aucune connaissance préalable de Call of the Sea ne soit requise, les joueurs de l’épisode précédent y trouveront des liens profonds et des vérités cachées.

Le gameplay repose sur des énigmes complexes basées sur l’observation, la logique et l’interaction environnementale. Les joueurs devront alterner entre Harry et Evangeline pour résoudre des problèmes multipartites s’étendant à travers le temps et l’espace. Le titre propose un niveau de difficulté ajustable via des indices activables, des icônes et des entrées de journal. Pour les amateurs de défis accrus, des Livres Occultes dispersés dans le monde proposent des énigmes altérant la réalité.

Développé sous Unreal Engine 5, le voyage mène les protagonistes des bibliothèques d’un manoir de Nouvelle-Angleterre aux sables rouges de l’outback australien, en passant par des étendues glacées et la cité antique de Pnakotus. La direction artistique est soutenue par une bande-son signée Eduardo De La Iglesia, compositeur multi-récompensé déjà à l’œuvre sur le premier volet.

Inspiré par la nouvelle de H.P. Lovecraft, L’Ombre hors du temps (The Shadow Out of Time), le récit explore les thèmes du deuil, de la famille et de la santé mentale. Le doublage intégral est assuré par des talents reconnus : Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man, Arcane, Final Fantasy VII Rebirth) et Cissy Jones (Firewatch, Starfield, Baldur’s Gate III). Ce titre promet une immersion totale dans l’horreur cosmique dès son lancement le 12 mai 2026 sur Nintendo Switch 2.