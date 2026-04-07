Gameloft a annoncé la sortie de Nickelodeon Extreme Tennis: Next! sur Nintendo Switch pour le 28 mai 2026. Ce jeu de tennis arcade rapide mise sur les personnages iconiques de l’univers Nickelodeon pour proposer une expérience accessible à toute la famille.

Le roster comprend 15 personnages issus des franchises les plus populaires de la chaîne, dont SpongeBob SquarePants, Avatar: The Last Airbender et Teenage Mutant Ninja Turtles. Chaque personnage dispose d’une capacité ultime unique capable de renverser le cours d’un match. La personnalisation est au cœur de l’expérience avec plus de 500 tenues et accessoires disponibles pour habiller son personnage favori à sa guise.

Le jeu propose plusieurs façons de jouer. Le mode Story offre une expérience narrée à son propre rythme. Le mode Tournament permet de gravir les échelons pour décrocher la victoire. Des mini-jeux complètent l’offre pour varier les plaisirs. En local, un mode split-screen 1v1 permet d’affronter un ami ou un membre de la famille en coopératif sur canapé. Les contrôles se veulent simples et immédiatement accessibles, sans prérequis pour profiter du jeu.