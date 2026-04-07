Nintendo vient de déployer la mise à jour firmware 22.1.0 simultanément sur Nintendo Switch 2 et sur la famille Nintendo Switch originale. Les notes de patch sont identiques pour les deux systèmes et se résument à des améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l’expérience utilisateur.

Une mise à jour discrète, donc, mais qui s’inscrit dans une logique de maintenance cohérente. La version précédente, la 22.0.0, était la plus importante mise à jour de la Nintendo Switch 2 à ce jour : elle avait introduit le Handheld Mode Boost permettant de jouer aux jeux Switch originaux avec une résolution accrue en mode portable sur Switch 2, les notes de la liste d’amis disponibles sur les deux systèmes, ainsi que d’autres fonctionnalités notables. Cette version 22.1.0 vient vraisemblablement corriger quelques points résiduels laissés par ce déploiement majeur.

La mise à jour devrait se télécharger automatiquement pour la grande majorité des utilisateurs. Elle peut également être installée manuellement via les paramètres système.