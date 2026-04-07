Pokémon Champions s’apprête à sortir et The Pokémon Company confirme l’arrivée de deux bonus temporaires accessibles dès les premiers jours de jeu. Les joueurs qui téléchargeront et lanceront le titre entre le 8 avril et le 31 août recevront un Dracolosse ainsi que 100 Quick Coupons (appellation anglaise), tous deux envoyés directement dans la boîte aux lettres intégrée au jeu.

Le Dracolosse offert ne nécessite aucune condition particulière : il suffit de jouer durant la période indiquée pour l’obtenir. Les Quick Coupons, eux, jouent un rôle essentiel dans la progression. Pokémon Champions ne repose pas sur la capture traditionnelle, mais sur un système de recrutement via le Roster Ranch (appellation anglaise), où les créatures sont tirées au sort parmi une sélection aléatoire. Les Quick Coupons permettent d’accélérer ce processus : 1 coupon équivaut à une heure retirée du timer interne, ce qui facilite l’obtention de nouveaux Pokémon. En temps normal, ces coupons sont gagnés en accomplissant des missions en jeu.

The Pokémon Company précise également que les joueurs qui poursuivront leur aventure pourront obtenir une Pierre Dracolossite via le Battle Pass de la première saison. Cet objet permet de faire évoluer Dracolosse en Méga-Dracolosse, ajoutant une dimension supplémentaire à l’utilisation du Pokémon distribué au lancement.