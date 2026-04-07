L’éditeur CFK et le développeur DeerFarm ont publié de nouvelles informations et captures d’écran pour le shoot ’em up à défilement horizontal Shikhondo: Blue Pieta, présentant le prologue et les systèmes du jeu.

La série Shikhondo a toujours été une question de proximité avec les projectiles. Blue Pieta pousse cette idée plus loin : nouvelle ville, nouveaux ennemis, nouvelles mécaniques construites autour de la même tension centrale : jusqu’où êtes-vous prêt à vous approcher ?

Une chasseuse de vampires. Un faucheur débutant. Une ville qui n’arrête pas de se briser de façons qui ne devraient pas être possibles. Les deux protagonistes croisent le chemin l’une de l’autre, et un conflit commence pour lequel ni l’une ni l’autre n’était pleinement préparé.

Le jeu propose un doublage intégral et un support ultra-large jusqu’au format 32:9. Shikhondo: Blue Pieta fait suite à Shikhondo: Youkai Rampage.

Prologue

Trois jours maintenant. Matin et soir, on frappe à la porte.

Cinquième visite. Enfin — une présence, quelque part à l’intérieur.

« Entrez. »

La pièce était plus sombre que prévu. Une femme était assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, observant. Cheveux blancs. Regard tranquille. Un visage bien plus jeune que ce qu’elle avait imaginé.

« …Vous n’allez pas me demander qui je suis ? »

La femme posa sa tasse et sourit.

« Cela fait un moment qu’un faucheur n’est pas venu jusqu’ici. Je pensais que vous seriez tous trop occupés pour venir en personne — je ne m’attendais pas à ce qu’ils envoient quelqu’un d’aussi jeune. »

Dans ce métier, deviner l’âge de quelqu’un est à peu près impossible. Elle inclina la tête, s’installa sur la chaise et continua d’observer.

« Cela ne fait pas si longtemps que je suis figée comme ça moi-même — pas depuis que j’ai hérité du pouvoir. Mais vous semblez un peu jeune pour être déjà ici. Enfin. Bienvenue. Je suis Layla. »

Une légère révérence, toujours assise.

« Chae Woori. Je suis encore apprentie — j’ai entendu dire que vous êtes une amie de mon aînée, alors j’espère apprendre tout ce que je peux. »

« Les manières orientales. Toujours vivantes. Ha. Pareillement. »

Layla sourit un peu plus profondément et versa du thé dans la tasse.

« Désolée — je dois partir dès que j’ai fini celle-ci. C’est la première fois que je rentre chez moi en près d’une semaine. Ce n’est pas votre première visite, si ? »

« Non… Je pensais que si vous n’étiez pas revenue d’ici aujourd’hui, je laisserais un mot et commencerais à explorer par moi-même. Rien n’a mal tourné pour l’instant, mais j’ai repéré quelques signes de distorsion spatiale sur le chemin. »

« Oui, cet endroit était un désastre au début. J’ai éliminé les plus évidents, ajusté les sceaux, renforcé les mesures préventives — j’ai réussi à maîtriser la situation. Mais le fait que les choses continuent d’arriver sans s’arrêter… il doit y avoir autre chose qui les cause. »

Elle vida sa tasse, puis attrapa le marteau et le burin appuyés contre le mur.

« Très bien. Allons-y, Faucheuse. »

La ville dans laquelle les deux protagonistes pénètrent fonctionne selon des règles que la série n’a jamais vues auparavant. Shikhondo: Blue Pieta reconstruit la formule du bullet hell de fond en comble — défilement horizontal pour la première fois dans l’histoire de la franchise, avec un système de collecte d’âmes entièrement remanié et toute nouvelle mécanique de contre-bombe qui transforme l’instant où vous êtes touché en une fenêtre d’opportunité.

Systèmes de jeu

Défilement horizontal : une première dans la franchise

Chaque opus précédent de Shikhondo défilait verticalement. Blue Pieta ne le fait pas. Le passage au défilement horizontal change la façon dont vous lisez les stages, dont les projectiles se déplacent à l’écran, et dont vous vous positionnez au milieu de tout cela. L’ADN de la série est intact. La perspective est entièrement nouvelle.

Une ville différente de toutes les autres

Les stages du jeu s’étendent sur une vaste métropole, un parc d’attractions et une station de métro — des espaces contemporains riches en détails, tirés d’une ville qui semble habitée et légèrement décalée. Les ennemis qui les peuplent ne sont pas les yokai des opus précédents. Ce sont des créatures issues des légendes d’un monde différent, et ils frappent différemment.

Le doublage intégral donne vie à l’histoire tout au long du jeu.

Collecte d’âmes : enjeux accrus, plafond plus élevé

Le système de collecte d’âmes de Shikhondo: Youkai Rampage revient dans Blue Pieta, et il a été poussé plus loin. Frôlez les projectiles ennemis pour charger la jauge d’âme. Remplissez-la, et vous pouvez déclencher le mode de collecte d’âmes — convertissant chaque projectile à l’écran en objets de score et doublant votre multiplicateur.

S’il vous reste encore des bombes, dépensez-en une pour passer à un second niveau : le multiplicateur atteint 4x, les attaques normales bénéficient d’un bonus supplémentaire. Plus vous jouez près du bord, plus vous avez à gagner. Risque élevé. Récompense élevée. Voilà le marché.

Nouveauté dans la série : contre-bombe

Voici la nouvelle mécanique. Recevez un coup, et l’écran flash — vous avez huit frames. Appuyez sur le bouton de bombe dans cette fenêtre et le coup n’atterrit pas. Au lieu de cela, vous activez soit le mode de collecte d’âmes, soit vous dépensez une bombe.

C’est une mécanique qui récompense les joueurs qui restent précis sous la pression et punit ceux qui ne le sont pas. Chaque situation de mort imminente est désormais un point de décision. La contre-bombe nécessite soit une jauge d’âme pleine, soit au moins une bombe disponible pour être activée.