Square Enix a déployé ce 8 avril 2026 une mise à jour pour Dragon Quest VII: Reimagined sur Nintendo Switch et Switch 2, portant le jeu à la version 1.2.0. Cette correction cible spécifiquement des problèmes liés à l’avancement dans l’histoire, identifiés par les joueurs depuis la sortie du titre en février 2026.

La mise à jour résout deux bugs majeurs, détaillés sur le site officiel japonais du jeu. Le premier concerne la zone de l’ancien Mardilus : un dysfonctionnement permettait aux joueurs de franchir le point de contrôle du Grand Temple sans remettre l’objet requis au soldat, contournant ainsi une étape clé du scénario. Le second bug autorisait l’accès au Labyrinthe du Vent sans posséder l’item indispensable, brisant la logique narrative et la progression linéaire du jeu.

Ces corrections visent à rétablir l’intégrité du parcours prévu par les développeurs, évitant aux joueurs de se retrouver bloqués ou de manquer des éléments essentiels à la compréhension de l’intrigue. Square Enix a présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés, invitant les utilisateurs à consulter le site officiel pour plus d’informations.

Pour ceux qui n’auraient pas encore essayé Dragon Quest VII: Reimagined, une démo gratuite est disponible sur l’eShop. Celle-ci permet de transférer ses sauvegardes vers la version complète, avec un bonus à la clé : les aventuriers ayant utilisé la démo recevront la tenue « Robe de jour de congé de Maribel ». La mise à jour 1.2.0 est d’ores et déjà téléchargeable sur les deux plateformes concernées.