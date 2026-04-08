Maximum Entertainment a annoncé aujourd’hui Instant Sports 2, la suite du jeu de sport à succès développé par Breakfirst Games. Faisant suite au premier Instant Sports, vendu à plus de 1.5 million d’exemplaires dans le monde entier, Instant Sports 2 sera disponible le 16 juillet 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, avec des éditions physiques à paraître le 30 septembre 2026.

Découvrez la bande-annonce d’Instant Sports 2 :

10 SPORTS VARIÉS : Profitez de 10 épreuves uniques incluant le baseball, le volley, le mini-golf, le padel, le skateboard et bien plus encore.

MULTIJOUEUR LOCAL : Parfait pour jouer en famille ou entre amis, jusqu’à 4 joueurs peuvent participer simultanément pour des sessions de jeu conviviales.

CONTRÔLES INTUITIFS : Des commandes simples et accessibles permettent à tous les joueurs, débutants comme confirmés, de rejoindre la partie instantanément.

PERSONNALISATION COMPLÈTE : Créez votre propre style avec des centaines de tenues, équipements et effets visuels uniques débloquables grâce aux tickets gagnés.

PARC SPORTIF À EXPLORER : Déambulez dans des zones thématiques, découvrez de nouvelles activités et profitez de l’ambiance du centre sportif entre deux épreuves.

Instant Sports 2 propose un gameplay rapide et accessible, tout en offrant une grande profondeur de jeu aux joueurs désireux de maîtriser chaque discipline.

Le jeu sortira en version numérique le 16 juillet 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Les éditions physiques pour PlayStation 5 et Nintendo Switch suivront le 30 septembre 2026.