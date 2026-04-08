tinyBuild et Casey Donnellan Games ont annoncé la date de sortie de Kill It With Fire 2 sur Nintendo Switch : le jeu arrivera le 7 mai 2026. Cette version marque le retour de la franchise sur la console de Nintendo, après le premier opus sorti en 2021.

Kill It With Fire 2 plonge les joueurs dans une croisade contre une invasion d’araignées à travers le multivers. Le titre propose une campagne solo ou en coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs, ainsi qu’un mode Humains vs. Araignées en joueur contre joueur (PvP) pour des parties endiablées. Les exterminateurs disposent d’un arsenal de 45 armes et gadgets, allant du simple journal à l’épée laser, en passant par le lance-roquettes ou le minigun, pour éradiquer les arachnides.

L’aventure se déroule à travers sept mondes distincts, chacun offrant des défis uniques : un manoir hanté, une ville du Far West, le cyberespace ou encore l’enfer des araignées. En plus de la campagne principale, le jeu propose plus de 60 défis variés, comme brasser des potions magiques, incarner un kaiju pour détruire une mégalopole, ou défendre un saloon tenu par des cactus contre des vagues d’araignées.

Une des fonctionnalités les plus originales reste le mode Spider Hunt, un PvP en ligne à huit joueurs où les participants peuvent choisir de jouer en tant qu’humains ou en tant qu’araignées, pour des affrontements déjantés.

Kill It With Fire 2 avait initialement lancé son accès anticipé sur PC le 16 avril 2024, avant une sortie complète sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam) le 25 novembre 2025. La version Switch bénéficiera de l’ensemble du contenu déjà disponible sur les autres plateformes.