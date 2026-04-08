Hello Games poursuit le déploiement de contenus pour No Man’s Sky avec la version 6.3 nommée « Xeno Arena ». Cette mise à jour majeure, disponible prochainement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, introduit une mécanique inédite de combats tactiques au tour par tour pour les créatures adoptées. Les joueurs peuvent désormais assembler des équipes de compagnons et participer à des affrontements simulés contre des formes de vie extraterrestres ou d’autres voyageurs. Ce nouveau système intègre des centaines de capacités de combat uniques, incluant des attaques, des soins, des étourdissements, des boucliers et des effets de statut, le tout soutenu par de nouvelles musiques, des effets visuels dédiés, des caméras cinématiques et un journal de combat.

L’aspect stratégique est renforcé par l’influence de l’espèce et du climat natal sur les mouvements de combat. Les créatures peuvent désormais esquiver, effectuer des coups critiques ou des actions bonus, et gagnent de l’expérience pour améliorer leurs prouesses. Une nouvelle interface de modification génétique permet d’améliorer l’agilité, la santé et les traits de combat des compagnons via des granulés rétroviraux. Pour encadrer cette pratique, des tables de Holo-Arena sont ajoutées dans l’Anomalie Spatiale pour le multijoueur, ainsi que dans les avant-postes planétaires, les stations spatiales et les colonies pour affronter des PNJ. Les champions des stations spatiales offrent un défi plus relevé mais des récompenses supérieures, telles que des nanites ou des invitations spéciales.

Cette mise à jour introduit également la Ligue d’Arène, une nouvelle faction répertoriée dans le catalogue avec cinq variétés de médailles classées, des missions d’orientation, des titres spéciaux et des compagnons uniques en récompense. Un nouveau PNJ, Itération : Oceanus, arrive sur l’Anomalie Spatiale pour guider les joueurs via un tutoriel et proposer un défi quotidien à graine fixe. Parallèlement, le mode Étude de créature est ajouté à la visière d’analyse pour révéler les traits de combat et les informations sur la faune ciblée.

Sur le plan technique, la version 6.3 apporte des optimisations significatives pour la Nintendo Switch 2, augmentant les performances de rendu jusqu’à 15 %. Les joueurs PC bénéficient du « tiled lighting », améliorant les performances du GPU en haute résolution. Des optimisations CPU liées à l’éclairage, à la gestion des inventaires, aux grandes fermes de plantes et au rendu des objets planétaires ont été implémentées. Le patch corrige également divers plantages sur les consoles Nintendo et résout des problèmes visuels, notamment sur les modèles de personnages Autophage, les cockpits de corvettes et certaines faunes cristallines invisibles. Des améliorations de confort ont été apportées, comme l’accès aux œufs stockés dans le cargo depuis le séquenceur d’œufs et une meilleure clarté visuelle de l’interface en résolution 4K.

No Man’s Sky – Mise à jour 6.3 « Xeno Arena » : notes de patch

Holo‑Arena et combats de créatures

Ajout de combats tactiques au tour par tour entre créatures, avec nouvelle musique, nouveaux effets visuels, caméras cinématiques et journal de combat.

Les joueurs possédant des créatures adoptées peuvent désormais former des équipes de combat et participer à des affrontements simulés contre des créatures appartenant à des formes de vie extraterrestres ou à d’autres joueurs.

Chaque créature dispose d’un ensemble unique de techniques influencées par son espèce et son climat d’origine : attaques, soins, étourdissements, boucliers, altérations d’état, etc.

Les créatures peuvent parfois esquiver, effectuer des actions bonus ou infliger des coups critiques.

Les compagnons gagnent de l’expérience en participant aux combats, améliorant progressivement leurs capacités.

Ajout d’une interface permettant de modifier la génétique des créatures possédées : agilité, santé et traits de combat.

Ajout de tables multijoueur Holo‑Arena dans l’Anomalie Spatiale pour défier d’autres Voyageurs.

Ajout de tables Holo‑Arena dans les avant‑postes planétaires, archives planétaires, stations spatiales et certains bâtiments de colonies pour affronter des formes de vie extraterrestres.

Les adversaires des stations spatiales sont des champions expérimentés : plus difficiles à battre, mais offrant de meilleures récompenses.

Les victoires rapportent des nanites, des invitations à affronter d’autres formes de vie, ainsi que des pellets rétroviraux pour améliorer plus efficacement les traits de combat des compagnons.

Arrivée d’un nouveau PNJ Voyageur : Iteration: Oceanus , situé dans l’Anomalie Spatiale.

, situé dans l’Anomalie Spatiale. Oceanus est un passionné de créatures et introduit les joueurs aux combats et à l’Arena League via un tutoriel léger.

Oceanus propose un défi quotidien à graine fixe pour tous les joueurs.

Arena League

Ajout d’une nouvelle faction dans le Catalogue & Guide : Arena League .

. L’Arena League propose 5 nouveaux types de médailles classées et des missions d’accompagnement.

De nouveaux titres spéciaux sont disponibles pour les accomplissements dans la ligue.

Des compagnons uniques peuvent être obtenus en récompense.

Mode d’analyse des créatures

Ajout d’un Creature Survey Mode au viseur d’analyse : affichage de marqueurs liés aux créatures, révélation des traits de combat et informations d’espèce.

Stabilité et optimisation

Optimisations majeures sur Nintendo Switch 2 , améliorant les performances de rendu jusqu’à 15 %.

, améliorant les performances de rendu jusqu’à 15 %. Implémentation du tiled lighting sur PC, améliorant fortement les performances GPU, surtout en haute résolution.

sur PC, améliorant fortement les performances GPU, surtout en haute résolution. Optimisations CPU liées à l’éclairage.

Optimisation importante dans les bases contenant de grandes fermes de plantes récoltables.

Optimisation significative de la gestion des inventaires, améliorant les performances lors des requêtes (missions, calculs de statistiques de vaisseaux, boutiques…).

Optimisation lors de l’affichage d’un registre de compagnons contenant de nombreuses créatures.

Optimisation lors de l’affichage de la notification d’adoption d’un compagnon.

Optimisations liées au viseur d’analyse et aux technologies de scan.

Optimisation du rendu des objets planétaires.

Correction de plusieurs crashs sur Nintendo Switch.

Correction de crashs rares supplémentaires.

Améliorations et correctifs