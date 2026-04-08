En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de People of Note, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Après avoir été éliminée du Concours Notovision de la chanson, Cadence a compris que ses performances en solo ne suffisaient pas à convaincre le jury. En voyageant à travers le monde de Note via la ville rock de Durandis, la ville électro de Lumina et bien d’autres, elle forme son groupe en recrutant des musiciens aussi talentueux qu’éclectiques venus de pays lointains. Cependant, quelque chose se trame dans l’ombre… La Convergence harmonique sème le chaos dans les énergies musicales et des forces maléfiques œuvrent en catimini pour perturber les harmonies naturelles de ce monde. Même si ça ne fait pas partie de leur setlist, Cadence et ses amis doivent tout faire pour que la musique ait encore un avenir sur scène.

Dans People of Note, disputez des combats inédits au tour par tour, où chaque affrontement est un numéro musical interactif et évolutif enchaînant des attaques rythmées en temps réel qui mélangent les genres !