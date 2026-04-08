Curveball Games et Cloth Cat Games ont dévoilé Planted, un nouveau jeu de fête coopératif prévu sur Nintendo Switch, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Ce titre hybride mêle simulation de jardinage et compétition sportive, invitant jusqu’à quatre joueurs à s’affronter dans des arènes chaotiques où la stratégie de culture et le lancer de légumes déterminent le vainqueur.

Dans Planted, les participants doivent semer, faire pousser et projeter leurs récoltes vers des cibles ou sur leurs adversaires pour accumuler des points. Le gameplay encourage une approche tactique : utiliser des engrais pour obtenir des cultures géantes, voler les productions adverses ou activer des power-ups pour prendre l’avantage. Le jeu propose plusieurs modes de jeu, incluant un multijoueur local et en ligne avec crossplay entre PC et consoles, ainsi qu’une campagne solo dans un univers où le jardinage devient un sport de compétition impitoyable.

Parmi les fonctionnalités clés, Planted offre huit environnements distincts, chacun avec ses propres défis et mécaniques. Les joueurs peuvent incarner des personnages aux personnalités et styles variés, adaptant leur stratégie en fonction de leurs préférences. Le titre promet un mélange d’action frénétique et de réflexion, avec des éléments comme des tourelles de pommes de terre ou des bombes de mauvaises herbes pour pimenter les affrontements.

Ed Gregory, responsable senior de l’édition chez Curveball Games, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter Planted pour la première fois. Quand Cloth Cat nous a parlé de leur jeu de combat horticole, bourré de caractère et d’idées ludiques, nous avons été immédiatement convaincus. Nous espérons que les joueurs le seront tout autant ! »

Ben Cawthorne, producteur créatif chez Cloth Cat Games, a ajouté : « Planted est un projet passion qui a mûri en arrière-plan pour l’équipe pendant cinq ans. Nous sommes au-delà de l’excitation de voir ce jeu, qui nous obsédait, devenir une réalité. Il reste encore beaucoup à découvrir, mais nous espérons que cette première présentation donnera aux joueurs envie de s’adonner au jardinage de combat entre amis. »

Une édition physique sera proposée sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Planted sortira en 2026.