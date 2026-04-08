Préparez-vous à des combats Pokémon plus intenses que jamais ! Vous pouvez désormais télécharger Pokémon Champions sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pour les plus enthousiastes d’entre vous, un pack Pokémon Champions + Lot de Départ est disponible. Il s’accompagne d’avantages en jeu, comme des emplacements supplémentaires pour stocker vos Pokémon, une musique de combat supplémentaire et plus encore. Les utilisateurs et utilisatrices de Nintendo Switch 2 pourront télécharger une mise à jour du jeu sans frais qui leur permettra de profiter des combats avec des graphismes améliorés.

Vos adversaires n’attendent qu’à en découdre. Pokémon Champions est maintenant disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ! 🏆 pic.twitter.com/E4RPIeJNYI — Nintendo-Town (@NintendoTown) April 8, 2026

Dans Pokémon Champions, vous livrerez des combats similaires à ceux des précédents jeux Pokémon. Ces combats reposent sur les mécaniques de jeu emblématiques de la série, comme les types, les talents et les capacités, vous permettant ainsi de mettre en place des stratégies élaborées et variées. Une version mobile de Pokémon Champions est également en préparation, et il sera possible de livrer des combats interplateformes sur Nintendo Switch et appareils mobiles.

De plus, Pokémon Champions sera compatible avec Pokémon HOME, ce qui permettra aux joueurs et joueuses de faire équipe avec certains Pokémon transférés depuis les jeux précédents et depuis Pokémon GO.

Méga-Méganium, Méga-Roitiflam et Méga-Aligatueur, tous trois découverts dans Légendes Pokémon : Z-A, figurent parmi les Pokémon présents dans Pokémon Champions. Après avoir méga-évolué, certains d’entre eux seront dotés dans Pokémon Champions de talents qu’ils n’ont jamais eus avant.

Grâce à Méga-Soleil, un talent découvert récemment, Méga-Méganium peut utiliser ses capacités comme si le soleil brillait, même si ce n’est pas le cas. Le talent Brise Moule permet à Méga-Roitiflam d’utiliser ses capacités en ignorant le talent des adversaires. Enfin, grâce à Peau Draconique, un autre talent découvert récemment, les capacités de type Normal de Méga-Aligatueur prennent le type Dragon et leur puissance est multipliée par 1,2.

Recevez un bonus de téléchargement anticipé : Dracolosse !

Jouez à Pokémon Champions avant le lundi 31 août 2026 et vous pourrez récupérer un Dracolosse dans votre boîte aux lettres en jeu.

De plus, si vous continuez à jouer à Pokémon Champions, vous pourrez obtenir une Dracolossite grâce au pass de combat de la première saison. Lorsqu’il tient une Dracolossite, Dracolosse peut méga-évoluer en Méga-Dracolosse !

Vous pouvez récupérer Dracolosse dans la version Nintendo Switch et dans la version mobile de Pokémon Champions.

Il est également possible d’obtenir Dracolosse par d’autres moyens.

Il est possible que la Dracolossite distribuée lors de cette campagne devienne disponible dans la boutique ou grâce à d’autres fonctionnalités en jeu à une date ultérieure.

Les Pokémon reçus en cadeau dans Pokémon Champions ne peuvent pas être envoyés vers Pokémon HOME.

Les compétitions Pokémon Champions

Plusieurs nouveaux Pokémon méga-évolués n’attendent que vous ! Dès la sortie de Pokémon Champions, vous pourrez participer au Défi d’Échauffement, un tournoi en jeu exaltant qui vous permettra d’affronter des Dresseurs et Dresseuses du monde entier et de remporter des récompenses selon vos résultats. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’à la fin du tournoi, à savoir le 13 avril à 01:59 UTC.

Si vous souhaitez mettre vos talents encore plus à l’épreuve ou simplement avoir un aperçu de l’univers compétitif Pokémon, sachez que les Championnats Régionaux d’Indianapolis se tiendront du 29 au 31 mai ! Il s’agira du tout premier évènement des Championnats du Jeu Vidéo se déroulant dans Pokémon Champions, ce qui devrait vous offrir un superbe avant-goût des affrontements endiablés qui auront lieu lors des Championnats Internationaux d’Amérique du Nord, du 12 au 14 juin.

Que vous visiez le sommet dans les combats classés ou que vous préfériez vous amuser sans pression lors de combats amicaux, Pokémon Champions saura vous divertir !