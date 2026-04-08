Alors que les rumeurs autour d’un nouveau jeu Star Fox pour Nintendo Switch 2 enflent depuis plusieurs semaines, NateTheHate vient de préciser sur X le calendrier de l’annonce officielle : le retour de la franchise serait révélé ce mois d’avril, non pas lors d’un Nintendo Direct classique, mais via l’application Nintendo Today sur iOS et Android, ou directement sur le compte X officiel de Nintendo.

NateTheHate, dont le bilan de prédictions concernant Nintendo reste l’un des plus solides de l’industrie, avait été le premier à révéler l’existence de ce nouveau Star Fox lors d’un épisode de podcast le 27 mars dernier. Selon lui, il s’agirait d’un jeu dans un style classique, avec des visuels « très bons, très satisfaisants » et un mode multijoueur en ligne. Des informations complémentaires ont depuis filtré : selon Alex Donaldson de RPGSite, le jeu serait « très drôle », ce qui laisserait supposer un accent particulièrement marqué sur l’écriture et la narration, au-delà de ce que la franchise a proposé jusqu’à présent.

Pour contextualiser l’ampleur de ce potentiel retour, il faut rappeler à quel point la franchise est en jachère depuis longtemps. Le dernier épisode principal de la série est Star Fox Zero, sorti en 2016 sur Wii U et développé par Nintendo avec le soutien de PlatinumGames. La franchise a ensuite vu la suite inédite de 1995 sur Super Nintendo, Star Fox 2, ressortir officiellement en 2017 dans le cadre de la Super NES Classic Edition — un contenu qui avait donc été développé à l’origine il y a plus de trente ans. Star Fox 2 est par ailleurs accessible depuis le catalogue Super Nintendo du Nintendo Switch Online.

La franchise Star Fox avait pourtant démarré en fanfare en 1993 sur Super Nintendo avec Star Wing, un rail shooter qui intégrait dans sa cartouche la puce Super FX permettant un rendu 3D à base de polygones, une prouesse technique très médiatisée pour l’époque. Le vrai coup d’éclat commercial est venu avec Lylat Wars sur Nintendo 64 en 1997, qui proposait des missions en 3D libre en plus des séquences rail shooter traditionnelles, était le premier jeu à utiliser le Rumble Pak et intégrait des voix digitalisées et un mode multijoueur à quatre joueurs. La franchise a ensuite connu des hauts et des bas avec Star Fox Adventures sur GameCube, développé par Rare et très éloigné du gameplay originel, Star Fox Assault qui tentait de marier rail shooter et action en 3D libre, et Star Fox Command sur DS. Star Fox Zero en 2016, malgré la participation de PlatinumGames, n’a pas réussi à relancer la franchise durablement.

Le timing du retour de la franchise ne doit rien au hasard. Fox McCloud est déjà de retour sous les feux de la rampe avec son apparition dans le film The Super Mario Galaxy, où il est doublé par l’acteur Glen Powell — la plus grande attention reçue par la franchise depuis des années. Nintendo a par ailleurs montré sa capacité à réinventer des personnages et franchises classiques avec des nouvelles histoires et une écriture plus aboutie, comme ce fut le cas avec Kid Icarus: Uprising en 2012 et Donkey Kong Bananza en 2025. Un nouveau Star Fox sur Switch 2 avec un accent sur l’humour et la narration s’inscrirait parfaitement dans cette continuité.

Nintendo n’a rien confirmé à ce stade. Toutes les informations ci-dessus restent du domaine de la rumeur et du leak, aussi fiables leurs sources soient-elles.