Le roguelite survitaminé Brotato s’apprête à recevoir son premier contenu additionnel majeur avec l’annonce de Primal Dread, une extension prévue pour l’été 2026. Développée par Seaven Studio et éditée par Blobfish Games, cette nouvelle mouture plonge le héros tuberculeux dans un environnement aussi hostile qu’inédit : une jungle peuplée de dinosaures mutants et de mechas préhistoriques.

Primal Dread promet d’enrichir l’expérience de Brotato avec :

De nouveaux ennemis inspirés par l’ère jurassique et la technologie primitive, mêlant créatures organiques et machines de guerre.

inspirés par l’ère jurassique et la technologie primitive, mêlant créatures organiques et machines de guerre. Des armes et équipements inédits pour adapter ses builds aux défis de la jungle.

pour adapter ses builds aux défis de la jungle. Des personnages supplémentaires (ou des variantes) pour diversifier les stratégies de survie.

Le DLC s’inscrit dans la lignée du gameplay ultra-dynamique du jeu de base, où le joueur incarne Brotato, une pomme de terre surarmée capable de manier jusqu’à six armes simultanément pour affronter des vagues d’aliens. Entre chaque assaut, il est possible de collecter des ressources, monter en niveau et acheter des objets via une boutique pour optimiser ses runs.

Combats en arène : des vagues de 20 à 90 secondes où il faut éliminer un maximum d’ennemis.

: des vagues de 20 à 90 secondes où il faut éliminer un maximum d’ennemis. Customisation poussée : des dizaines de personnages aux traits uniques (ex. : One-Handed, Mage, Lucky) et des centaines d’armes (lance-flammes, SMG, lance-roquettes… ou simples bâtons).

: des dizaines de personnages aux traits uniques (ex. : One-Handed, Mage, Lucky) et des centaines d’armes (lance-flammes, SMG, lance-roquettes… ou simples bâtons). Accessibilité : des options pour ajuster la santé, les dégâts et la vitesse des ennemis.

: des options pour ajuster la santé, les dégâts et la vitesse des ennemis. Parties rapides : des runs conçues pour durer moins de 30 minutes, idéales pour des sessions courtes.

Le DLC Primal Dread sera disponible plus tard cet été sur toutes les plateformes où Brotato est déjà sorti.