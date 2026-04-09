Développé par System Era Softworks et édité par Devolver Digital, STARSEEKER est un tout nouveau jeu qui se déroule dans l’univers d’Astroneer. Vous pourrez goûter à ses délicieuses expéditions multijoueur à l’occasion de sa prochaine beta ouverte, à venir bientôt et dont les inscriptions sont désormais ouvertes sur Steam, Xbox et PlayStation 5 à l’adresse starseekergame.com.

STARSEEKER vous invite à faire équipe en ligne avec d’autres explorateurs stellaires pour des missions passionnantes aux confins de l’espace. Des tas de gadgets high-tech vous aideront à faire face à de nombreux périls, mais aussi à la faune et la flore étranges qui vous attendent à chaque recoin.

C’est justement les improbables espèces extraterrestres qui nous intéressent dans cette toute nouvelle bande-annonce, et plus particulièrement les créatures que vous rencontrerez en visitant la première planète du jeu, Tephra.

Il faudra bien faire attention lors de votre premier périple au cœur de cet univers alien haut en couleur. Se faufiler parmi les êtres vivants qui sillonnent les lieux est une option, tout comme les bousculer un peu en cas de besoin. Attention néanmoins aux bestioles les plus imposantes et effrayantes : la fuite est bien souvent la meilleure solution.

Les Carrotlings font partie de cette faune bigarrée. Le seul danger représenté par cette espèce est d’être particulièrement adorable, avec sa forme de carotte et sa feuille sur le haut du crâne. Les Grabcrabs portent quant à eux de précieuses ressources et divers objets sur leur coquille : approchez-les simplement pour commencer à faire des échanges. Sur terre, dans les airs ou la mer : STARSEEKER vous réserve encore de nombreuses surprises, sur Tephra et au-delà.