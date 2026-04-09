Pokémon Co. a lancé Pokémon Champions hier, mais le jeu est arrivé avec plusieurs bugs et problèmes techniques. La société a rapidement annoncé travailler sur une série de correctifs pour améliorer l’expérience des joueurs. Bien que la date exacte de la mise à jour ne soit pas encore communiquée, des détails sur les corrections prévues ont été partagés.

Parmi les bugs identifiés, la description de l’état « Leech Seed » (Vampigraine) est incorrecte. Le texte indique que le Pokémon subit des dégâts équivalents à 1/16 de ses points de vie maximum, alors que la valeur correcte est de 1/8. Toutefois, les calculs en combat restent exacts. Un autre problème concerne l’ordre de Méga-Évolution lorsque deux Pokémon évoluent simultanément sous certaines conditions, ce qui peut entraîner des résultats inattendus.

Des erreurs de genre ont également été relevées pour certains Pokémon dans le tutoriel et dans les équipes coordonnées publiées. Par ailleurs, l’aptitude « Paratonnerre » peut ne pas s’activer correctement lorsque le Pokémon est sous l’effet d’Encore. Enfin, un bug d’interface a été signalé : lors de la consultation des détails d’une attaque en combat, si le curseur est placé sur « Méga-Évolution » et que le bouton B est pressé, il devient impossible de sélectionner une attaque. Pour contourner ce problème, les joueurs peuvent ouvrir puis fermer la fenêtre de reddition avec le bouton « -« .

En plus de ces corrections en cours, Pokémon Co. a confirmé avoir résolu un problème de communication affectant les transferts entre Pokémon Champions et Pokémon HOME. Les joueurs qui rencontraient des erreurs lors de l’envoi de leurs Pokémon en expédition depuis HOME devraient désormais pouvoir accéder à leurs créatures sans difficulté.

Une maintenance est prévue du 9 avril à 23h00 UTC au 10 avril à 01h00 UTC, bien qu’il ne soit pas précisé si cette intervention corrigera certains des bugs mentionnés. Pokémon Co. continue d’enquêter sur d’autres problèmes non listés et s’excuse pour les désagréments causés, remerciant les joueurs pour leur soutien continu envers Pokémon Champions.