Pokémon Pokopia reçoit une mise à jour majeure (version 1.0.3) visant à résoudre plusieurs problèmes de gameplay et de progression. Cette correction cible des bugs bloquants, des dysfonctionnements liés aux habitats Pokémon et des erreurs de navigation entre les îles.

Voici la liste complète des corrections apportées :

Problèmes résolus

Recherche dans le Pokédex inefficace Certains Pokémon dont l’habitat a disparu ne pouvaient plus être localisés via la fonction « Rechercher » du Pokédex, même après leur réapparition. Bugs de téléportation et de navigation En voyageant vers une Île de Rêve dans certaines conditions, le joueur était redirigé vers Bourg Palette sans possibilité de revenir à sa ville d’origine.

dans certaines conditions, le joueur était redirigé vers sans possibilité de revenir à sa ville d’origine. Lors des déplacements entre villes ou d’un changement de date en jeu, l’écran restait noir, empêchant toute interaction. Gestion des habitats et construction Certaines actions rendaient impossible le déplacement des habitats Pokémon.

Pokémon. Des projets de construction pouvaient rester inachevés jusqu’au changement de date en jeu. Quêtes bloquées À Plage Sombre , des actions spécifiques empêchaient l’avancement de la quête « Alimentez la station de recharge ! » .

, des actions spécifiques empêchaient l’avancement de la quête . Dans les Cieux Étincelants, des manipulations faisaient disparaître les Pokémon sollicités pour aider à reconstruire le grand bâtiment, bloquant la progression. Disparition de Pokémon saisonniers Sur les Îles Nuageuses, certaines actions provoquaient la disparition des Pokémon saisonniers des villes et des îles. Création d’îles défectueuse La création d’une nouvelle Île Nuageuse pouvait échouer avec une erreur système, empêchant sa génération.

Problèmes partiellement corrigés

Vibrations continues de la manette : le bug persiste dans certains cas, mais son occurrence a été réduite.

Application de la mise à jour

Les joueurs ayant déjà rencontré ces problèmes verront leur partie automatiquement corrigée après installation du patch. La mise à jour est disponible dès maintenant pour tous les possesseurs du jeu.

Cette version 1.0.3 marque une étape importante pour Pokémon Pokopia, dont la stabilité était critiquée depuis sa sortie. Nintendo et Koei Tecmo continuent d’affiner l’expérience, bien que certains bugs persistent partiellement.