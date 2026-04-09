Laissez-vous emporter par les rythmes endiablés de Rhythm Paradise Groove, un titre attendu sur Nintendo Switch le 2 juillet 2026. Rendez-vous sur l’application mobile Nintendo Today!, sur la page Facebook officielle Nintendo Switch ou sur le compte X de Nintendo France pour voir la nouvelle vidéo de gameplay mise en ligne aujourd’hui.

Doté d’une bande-son originale entraînante comprenant des morceaux du célèbre musicien japonais Tsunku♂, Rhythm Paradise Groove vous proposera toute une gamme de jeux rythmiques où vous devrez appuyer sur les boutons en cadence. Qu’on vous demande d’attraper et de découper des légumes ou de faire rebondir des fruits sur vos biceps, vous devrez accomplir toutes sortes de défis groovy, faciles à prendre en main et gratifiants à maîtriser.