La Nintendo Switch 2 confirme son statut de console dominante sur le marché japonais avec 5,011 millions d’unités vendues depuis son lancement en juin 2025, selon les données compilées par Famitsu pour la semaine 14 de 2026 (du 30 mars au 5 avril). Ce chiffre place la console devant la PlayStation 5, bien que cette dernière, sortie en 2020, affiche un total de 7,5 millions d’exemplaires écoulés dans le pays. La Switch 2 maintient une dynamique commerciale solide, malgré une baisse hebdomadaire des ventes hardware par rapport à la semaine précédente.

Le top 10 des jeux physiques au Japon pour cette période révèle une domination écrasante des titres Nintendo, avec cinq jeux sur Nintendo Switch 2 et quatre sur Nintendo Switch. La PlayStation 5 n’apparaît qu’une seule fois dans ce classement, avec Crimson Desert.

Pokémon Pokopia (NS2) – 45 484 exemplaires (867 171 cumulés) Sorti le 5 mars 2026, le jeu affiche une baisse de 7 % par rapport à la semaine précédente, mais reste en tête des ventes pour la deuxième semaine consécutive. Son prix de vente est fixé à 8 164 yens. Mario Kart World (NS2) – 8 131 exemplaires (2 888 474 cumulés) Lancé avec la console en juin 2025, le jeu enregistre une hausse de 16 % et se maintient comme l’un des titres phares de la Switch 2. Son prix est de 9 073 yens. Minecraft (NSW) – 5 186 exemplaires (4 182 507 cumulés) Toujours présent dans le top 10 depuis des années, le jeu de Microsoft Game Studios progresse de 25 % cette semaine. Son prix est de 3 600 yens. Mega Man Star Force Legacy Collection (NSW) – 4 956 exemplaires (23 194 cumulés) Sorti le 27 mars 2026, ce bundle regroupant sept titres de la série Mega Man Star Force subit une chute de 73 % par rapport à son lancement. Son prix est de 4 536 yens. Animal Crossing: New Horizons (NSW) – 4 710 exemplaires (8 415 833 cumulés) Le jeu, sorti en 2020, connaît un regain de popularité avec une hausse de 17 %. Son prix est de 5 980 yens. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (NS2) – 4 588 exemplaires (58 077 cumulés) Lancé le 13 mars 2026, le RPG de Capcom enregistre une baisse de 16 %. Son prix est de 8 173 yens. Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park (NS2) – 4 324 exemplaires (14 482 cumulés) Sorti le 26 mars 2026, le jeu accuse une chute de 57 % par rapport à sa semaine de lancement. Son prix est de 7 797 yens. Pokémon FireRed / LeafGreen (NSW, version dématérialisée avec carte de téléchargement) – 4 146 exemplaires (15 292 cumulés) Réédité le 27 février 2026, le jeu enregistre une baisse de 20 %. Son prix est de 1 818 yens. Crimson Desert (PS5) – 3 812 exemplaires (40 185 cumulés) Le jeu de Pearl Abyss, sorti le 20 mars 2026, subit une baisse de 28 %. Son prix est de 8 800 yens. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (NS2) – 3 706 exemplaires (98 786 cumulés) Lancé le 15 janvier 2026, le jeu progresse de 17 %. Son prix est de 6 480 yens.

Rang Plateforme Jeu Éditeur Semaine (unités) Total (unités) 01 NS2 Pokémon Pokopia Pokémon Co. 45 484 867 171 02 NS2 Mario Kart World Nintendo 8 131 2 888 474 03 NSW Minecraft Microsoft 5 186 4 182 507 04 NSW Mega Man Star Force Legacy Collection Capcom 4 956 23 194 05 NSW Animal Crossing: New Horizons Nintendo 4 710 8 415 833 06 NS2 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Capcom 4 588 58 077 07 NS2 Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park Nintendo 4 324 14 482 08 NSW Pokémon Fire Red / Leaf Green (Download Card) Pokémon Co. 4 146 15 292 09 PS5 Crimson Desert Pearl Abyss 3 812 40 185 10 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition Nintendo 3 706 98 786

Ventes hardware : la Switch 2 en tête, mais en recul

La Nintendo Switch 2 reste la console la plus vendue au Japon cette semaine, avec 59 543 unités écoulées, bien que ce chiffre représente une baisse par rapport aux 65 725 unités de la semaine précédente. Depuis son lancement, la console totalise 5,011 millions d’exemplaires vendus, confirmant son succès sur le marché nippon.

La Nintendo Switch (toutes versions confondues) s’écoule à 16 342 unités cette semaine, en baisse par rapport aux 18 542 unités de la semaine précédente. Son total cumulé atteint 36,701 millions d’exemplaires, toutes versions confondues.

La PlayStation 5 enregistre 13 539 ventes cette semaine, en forte baisse par rapport aux 19 404 unités de la semaine précédente. Depuis son lancement, la console de Sony totalise 7,5 millions d’exemplaires écoulés au Japon. La PS5 Pro, quant à elle, ne s’écoule qu’à 840 unités cette semaine, contre 4 662 la semaine précédente.

Enfin, la Xbox Series X|S reste marginale sur le marché japonais, avec seulement 932 unités vendues cette semaine, portant son total cumulé à 696 936 exemplaires.