Nintendo a enrichi sa bibliothèque Nintendo Switch Online avec trois nouveaux titres NES, disponibles dès maintenant pour les abonnés. Les jeux ajoutés sont The Tower of Druaga (1985), Pac-Man (1988) et Mendel Palace (1989). Deux de ces titres ont été développés par Namco, tandis que Mendel Palace, bien que créé par Game Freak, a été publié par Namco au Japon. Ces jeux sont accessibles via l’application NES – Nintendo Classics, téléchargeable depuis le Nintendo eShop.

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Pac-Man : l’icône arcade intemporelle

Pac-Man est un monument du jeu vidéo, où le joueur incarne le célèbre personnage jaune dans des labyrinthes remplis de Pac-Dots. L’objectif est simple : manger tous les points tout en évitant les fantômes (Blinky, Pinky, Inky et Clyde). Les Power Pellets permettent temporairement de retourner la situation en rendant les fantômes vulnérables. Les fruits bonus(cerises, fraises, etc.) offrent des points supplémentaires pour maximiser le score. Les tunnels de warp permettent de se déplacer instantanément d’un côté à l’autre de l’écran.

Mendel Palace : un jeu d’action méconnu signé Game Freak

Développé par Game Freak (créateurs de Pokémon) et sorti en 1990, Mendel Palace met en scène Bon-Bon, un héros déterminé à sauver son amie Candy, prisonnière de son propre rêve. Le gameplay repose sur un mécanisme unique : retourner des panneaux au sol pour éliminer les ennemis (des poupées maléfiques) ou les pousser contre les murs. Certains panneaux ont des effets spéciaux (pièges, bonus) qui facilitent la progression. Le jeu se distingue par son style visuel coloré et son rythme soutenu.

The Tower of Druaga : un défi exigeant et mystérieux

The Tower of Druaga (1985) est un dungeon crawler où le joueur incarne Gil, un héros chargé de gravir une tour maudite pour sauver sa bien-aimée, Ki. Chaque étage est un labyrinthe où il faut trouver une clé pour accéder au niveau suivant. Le jeu est réputé pour sa difficulté élevée :

Certains ennemis nécessitent plusieurs coups pour être vaincus.

pour être vaincus. D’autres tuent instantanément au contact.

au contact. Les pièges (feu, sorts non bloqués) et le temps limité ajoutent à la pression.

(feu, sorts non bloqués) et le ajoutent à la pression. Des objets cachés (pioche pour détruire les murs, bottes pour courir plus vite) sont indispensables pour progresser.

(pioche pour détruire les murs, bottes pour courir plus vite) sont indispensables pour progresser. Les quêtes secrètes sur chaque étage permettent d’obtenir des équipements bonus.

Disponibilité et compatibilité

Ces trois jeux sont jouables sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 via l’application NES – Nintendo Classics. The Tower of Druaga est proposé en version import (non localisée en français). Comme pour les autres titres de la bibliothèque NES, une connexion internet active est requise pour y accéder.