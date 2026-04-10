Nintendo a publié ce 9 avril 2026 une mise à jour mineure pour Mario Kart World, son titre exclusif lancé sur Switch 2. Cette version 1.6.1 intervient une semaine après une mise à jour majeure ayant introduit le mode Bob-omb Blast dans les batailles du jeu. Contrairement à la précédente, cette nouvelle correction ne propose aucun contenu supplémentaire, mais se concentre sur la résolution de deux problèmes techniques identifiés par les joueurs.

Le premier correctif concerne un dysfonctionnement lié aux boosts de vitesse. Dans certaines situations, les joueurs ne bénéficiaient pas de l’accélération attendue après avoir atterri sur un rail à la suite d’un Jump Boost ou d’une action similaire. Ce bug, bien que sporadique, pouvait altérer le rythme des courses en ligne ou locales.

Le second problème corrigé affectait les parties multijoueurs impliquant trois participants ou plus. Lors du passage entre le mode TV et les modes portable ou tabletop, le jeu pouvait se terminer de manière inattendue. Cette instabilité, particulièrement gênante pour les sessions en groupe, a désormais été résolue.

Aucune autre modification ou amélioration n’est mentionnée dans les notes de patch officielles. Nintendo n’a pas précisé si d’autres ajustements étaient prévus dans les prochaines semaines, mais la société continue de surveiller les retours des joueurs pour garantir la stabilité du titre. Les possesseurs de Mario Kart World peuvent télécharger la mise à jour 1.6.1 dès maintenant via le Nintendo eShop ou directement depuis les paramètres du jeu.