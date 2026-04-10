OPUS: Prism Peak dévoile son trailer immersif avant sa sortie le 16 avril 2026

Le 16 avril 2026 marquera la sortie d’OPUS: Prism Peak, le nouveau jeu narratif du studio SIGONO, édité par SHUEISHA GAMES. Annoncé en août dernier pour Nintendo Switch et Switch 2, ce titre a bénéficié d’un nouveau trailer immersif, publié cette semaine, pour préparer les joueurs à son univers onirique.

Dans OPUS: Prism Peak, le joueur incarne un photojournaliste d’âge mûr, las de la vie urbaine, qui se retrouve échoué sur une montagne mystérieuse peuplée d’esprits. Pour retrouver le chemin de la maison, il devra utiliser son appareil photo vintage comme outil de résolution d’énigmes. En ajustant l’ouverture, la vitesse d’obturation et la mise au point, le joueur capture ce que les esprits désirent voir. Ces photographies, une fois offertes à une flamme sacrée, deviennent des clés pour progresser dans l’aventure. L’exploration, l’observation et les interactions avec l’environnement sont au cœur du gameplay, tandis qu’un carnet permet de consigner les indices et de percer les secrets de la montagne.

MOUSE: P.I. For Hire présente son casting dans un nouveau trailer

Fumi Games et PlaySide Studios ont dévoilé un nouveau trailer pour MOUSE: P.I. For Hire, mettant en lumière les personnages emblématiques de ce FPS en noir et blanc inspiré de l’animation rubber hose des années 1920. Le jeu, qui plonge le joueur dans un univers noir teinté d’humour et de violence cartoon, bénéficie d’un casting vocal prestigieux.

Le personnage principal, Jack Pepper, est interprété par Troy Baker (The Last of Us, Metal Gear Solid V). Ancien héros de guerre reconverti en détective privé, Pepper voit son enquête sur une affaire apparemment banale – une demoiselle en détresse – basculer dans un complot bien plus sombre, mêlant meurtre, corruption et ennemis inattendus. À ses côtés, on retrouve :

Florian Clare (Final Fantasy XVI) dans le rôle de Wanda Fuller, une photographe au passé trouble ;

Camryn Grimes (The Young and the Restless) en Tammy Tumbler, une mécanicienne ingénieuse ;

Fred Tatasciore (Gears of War, Overwatch) prêtant sa voix à John Brown, un barman au tempérament explosif ;

Frank Todaro (Critical Role) incarnant Cornelius Stilton, un homme d’affaires aussi élégant que manipulateur.

L’esthétique du jeu, directement inspirée des techniques d’animation des années 1920, s’accompagne d’une bande-son jazz rétro, renforçant l’immersion dans l’univers sombre et décalé de Mouseburg. En tant que détective, le joueur explorera une ville non linéaire, peuplée de gangs armés, de politiciens corrompus et de personnages troubles. Les armes et les upgrades disponibles reflètent ce mélange de noir et de comédie : Pepper peut ainsi améliorer son arsenal avec des objets aussi farfelus qu’un Spike-D Spinach pour renforcer ses coups au corps-à-corps, un Helicopter pour des déplacements aériens prolongés, ou un Grappling Hook attaché à sa queue de souris pour escalader les plateformes.

Le gameplay met l’accent sur la créativité dans les affrontements, avec des armes classiques détournées pour des effets comiques ou spectaculaires, comme des tommy guns crachant des balles en rafale ou des explosifs dévastateurs. Les ennemis, quant à eux, adoptent des comportements dignes des cartoons, avec des réactions exagérées et des morts humoristiques. Les environnements, variés, incluent les rues sombres de Mouseburg, un studio de cinéma noir, des casinos, un port de marina, des égouts labyrinthiques et des marécages insalubres, chacun regorgeant de collectibles, d’indices et de mini-jeux.