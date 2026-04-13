La confirmation de la sortie d’Overwatch sur Nintendo Switch 2 fera plaisir. Le titre bénéficiera d’une optimisation poussée, avec une fluidité à 60 FPS aussi bien en mode portable qu’en mode docké. Cette version promet des graphismes améliorés et un son haute fidélité, tout en conservant l’intégralité du contenu et la compatibilité avec les contacts existants. Une adaptation qui répond aux attentes des joueurs souhaitant emporter l’expérience Overwatch partout, sans sacrifier la performance.

La Saison 2 du Règne de la Griffe introduit une nouvelle héroïne, Sierra, dont l’arrivée redéfinit les dynamiques du jeu et de son lore. Ancienne responsable de la sécurité de l’Observatoire : Grand Mesa, elle a rejoint Overwatch après avoir défendu le site contre la Griffe. Son passé est marqué par la quête de réponses sur le programme d’amélioration de soldats, dont sa mère fut le premier cobaye. Cette quête l’a menée à exiger des informations de la part de Jack Morrison et Gabriel Reyes en échange de son engagement. Son caractère enjoué, son adaptabilité et son leadership naturel en font un atout stratégique, tant sur le champ de bataille qu’au sein de l’organisation.

Sierra se distingue par son arsenal : un fusil, un drone de combat nommé Dorothy et une intelligence tactique aiguisée. Son intégration s’accompagne de l’événement Opération : Grand Mesa, une expérience narrative de trois semaines permettant aux joueurs de revivre son combat contre la Griffe. Structuré autour de quatre axes accessibles via une interface dédiée, cet événement propose des défis à relever pour débloquer des fragments d’histoire et des récompenses, dont des répliques, une icône, une carte de visite, un titre rare, un tag, des sauts de rang dans le passe de combat et des coffres. L’événement se déroule du lancement de la saison jusqu’au 4 mai.

La saison réintroduit également les accolades d’après-match, une fonctionnalité sociale permettant de voter pour le joueur le plus marquant, qu’il soit allié ou adversaire. Ce système met en lumière les contributions non quantifiables par les statistiques, comme le fair-play, l’esprit d’équipe ou les sauvetages décisifs. Une animation dynamique célèbre le MVP avant le récapitulatif de la partie, renforçant l’immersion et la reconnaissance entre joueurs.

La carte Péninsule antarctique subit une refonte majeure pour fluidifier les engagements et diversifier les stratégies. Le brise-glace intègre davantage d’éléments nautiques et des itinéraires de flanc plus lisibles, tandis que la station de recherche s’ouvre avec un nouvel angle d’attaque arrière. Le sous-sol, quant à lui, bénéficie de plafonds rehaussés et d’une disposition simplifiée pour améliorer la visibilité et la fluidité des combats.

Deux modèles mythiques font leur apparition. Surcharge survoltée pour Soldat : 76 propose un design futuriste avec quatre paliers d’effets personnalisables, allant d’effets visuels biotechnologiques à des palettes de couleurs distinctes (rouge/noir ou bleu/blanc) et des étincelles dynamiques. Sumi-Ichimonji, l’arme mythique de Genji, mêle calligraphie traditionnelle et identité draconique, avec des animations de parade et des effets d’encre évolutifs à travers quatre niveaux.

Le mode Stadium évolue avec l’ajout de Ramattra et une refonte de Juno pour améliorer son équilibrage. La nouvelle carte Contrôle Marché de nuit de Lijiang introduit des ruelles étroites et une configuration exigeante, tandis que les réinitialisations saisonnières sont remplacées par un système de décote pour des transitions compétitives plus fluides. Jetpack Cat fera également son apparition en mi-saison, apportant une touche de fantaisie au mode.

Plusieurs héros bénéficient de modifications de bonus. Ramattra voit sa Barrière du vide renforcée en taille et durée (+25 %), Pharah obtient un bonus mineur augmentant les dégâts d’explosion de Conflagration jusqu’à 50 points. Faucheur profite de Doigt sur la détente, un bonus majeur réinitialisant le temps de recharge de Sinistres gâchettes après une capacité ou un rechargement. Soldat : 76 gagne en mobilité avec Exercice d’agilité, augmentant la vitesse de Sprint jusqu’à 60 % après deux secondes. Ange, enfin, obtient une charge supplémentaire pour Soins rapides grâce à Double dose.

La Collection Sakura, disponible du 14 avril au 4 mai, célèbre l’arrivée du printemps avec des tenues inspirées de la floraison des cerisiers. Hanzo, Genji, Freja, Juno, Emre et la Reine des Junkers arborent des designs allant de la légèreté féerique aux armures imposantes. Parallèlement, la collaboration avec LE SSERAFIM revient pour une troisième édition, proposant 15 modèles légendaires aux couleurs vives et aux effets dynamiques, dont les tenues FEARLESS et Blue Flame. Ces skins sont disponibles individuellement ou en lots jusqu’au 27 avril.

Les passes de combat printaniers offrent des récompenses saisonnières, dont les modèles mythiques Surcharge survoltée et Sumi-Ichimonji, accessibles via 80 prismes mythiques. Le passe premium inclut des skins légendaires comme Féerie printanière pour Ashe, Vital, Moira, Wuyang et Écho, tandis que le passe ultime propose Illari féerie printanière et Sierra peintre, accompagnés de 20 sauts de rang et 2 000 pièces Overwatch.

Enfin, l’univers d’Overwatch s’étend sur WEBTOON avec la série Overwatch : Indivisible. Cette adaptation hebdomadaire explore les conflits entre factions après les événements de l’Observatoire : Gibraltar, sous le commandement de Vendetta. La série approfondit les interactions entre personnages, introduit de nouveaux protagonistes et aborde des thèmes comme la romance et la lutte pour un avenir meilleur. Une opportunité pour les fans de plonger plus profondément dans le lore, bien que la disponibilité puisse varier selon les régions.

L’arrivée d’une nouvelle héroïne au sein d’Overwatch fait augmenter les enjeux d’un cran et répondra (en partie) à cette question, tandis que son évènement à durée limitée vous permettra d’en apprendre plus sur son histoire. Viennent ensuite le retour des célébrations d’après-match, une refonte de carte, de nouveaux modèles mythiques, une mise à jour du mode Stadium, quelques modifications des bonus, des tenues printanières et plus encore.

Découvrons ce qui se cache de l’autre côté du sommet !

Nouvelle héroïne de dégâts : Sierra

Sierra débarque dans les effectifs d’Overwatch, et elle n’est pas venue pour enfiler des perles. Elle a défendu l’Observatoire : Grand Mesa contre la Griffe en tant que responsable de la sécurité, ce qui l’a amenée à faire partie intégrante de l’histoire qui se joue en ce moment.

Elle porte également en elle un passé douloureux : sa mère fut en effet le premier cobaye du programme d’amélioration de soldats. Sierra a cherché des réponses pendant des années, et sa piste l’a menée tout droit vers Jack Morrison et Gabriel Reyes. Elle rejoint Overwatch à une seule condition : que l’organisation lui fournisse toutes les informations dont elle dispose.

Sierra est d’une nature enjouée, fière et toujours positive. Passionnée par son travail, elle est toujours capable de s’adapter à toute situation, même sous pression. Son énergie contagieuse entraîne tout le monde avec elle et pousse les autres à la suivre quoi qu’elle fasse, au combat comme en dehors. À l’aide de son fusil, d’un drone de combat nommé Dorothy et d’une remarquable intelligence, vous serez l’atout décisif qui aidera Overwatch à remporter la victoire.

Évènement Opération : Grand Mesa

L’arrivée de Sierra s’accompagne d’un évènement de trois semaines prenant place après son combat contre la Griffe. Plutôt que de vous exposer simplement son histoire, Opération : Grand Mesa vous permet de vivre son aventure pour mieux cerner Sierra et l’importance de cet endroit à ses yeux. Jouez des parties et terminez une sélection de défis pour déverrouiller des pans d’histoire à mesure que vous progressez. Vous obtiendrez également des récompenses tout au long de l’évènement, bien évidemment.

L’évènement se déroule au travers de quatre axes distincts pouvant être consultés via une IU unique, ce qui vous permettra de toujours savoir où vous en êtes et à quoi vous attendre. Les récompenses comprennent des répliques, une icône, une carte de visite, un titre rare, un tag, des sauts de rangs du passe de combat, ainsi que des coffres.

Rejoignez l’Opération : Grand Mesa et prenez part à l’histoire de Sierra dès le lancement de la saison demain, et jusqu’au 4 mai !

Accolades d’après-match

Préparez-vous à tirer votre chapeau à tire-larigot, car les accolades d’après-match sont de retour !

Les accolades d’après-match vous permettent de reconnaître l’impact des autres personnes après le combat. Après l’écran de l’action de la partie, vous disposerez d’une courte fenêtre pour voter pour la personne alliée ou adverse qui s’est le plus démarquée. Une animation dynamique mettra alors en avant la star du match, avant de passer au récapitulatif de la partie. Vous pouvez même rejoindre la discussion vocale une fois les résultats affichés à l’écran afin de participer un peu plus à la cérémonie non officielle de remise du titre de MVP. Votez pour récompenser quelqu’un pour le fair-play, l’esprit d’équipe, les sauvetages décisifs, la pression exercée… toutes ces petites choses qui permettent de remporter des parties, mais qui n’apparaissent pas toujours dans les statistiques alors qu’elles méritent bien leur petit moment de gloire.

Il s’agit d’une fonctionnalité unique qui renforce l’aspect social et le prestige de chaque partie, au lieu de simplement proposer un banal écran des scores.

Refonte de la carte Péninsule antarctique

La carte Péninsule antarctique a été retravaillée afin de permettre des engagements plus simples, de fluidifier l’avancée des équipes et de créer des itinéraires d’attaque par les flancs plus pertinents à travers la toundra arctique.

La carte du brise-glace contient désormais encore plus d’éléments nautiques, ses itinéraires d’attaque par les flancs sont plus lisibles, et elle dispose de nouvelles routes alternatives menant naturellement vers l’objectif.

La station de recherche voit son goulet d’étranglement principal s’ouvrir et obtient un nouvel angle d’attaque par l’arrière, vous offrant ainsi plus d’options pour avancer sur l’équipe adverse et exercer de la pression sur la ligne arrière.

Le sous-sol dispose désormais de plafonds plus hauts, d’une disposition simplifiée et de zones dégagées plus claires afin d’améliorer la visibilité et la fluidité générale des combats.

Modèles mythiques

Modèle Soldat : 76 surcharge survoltée

Découvrez un visuel futuristique sous haute tension avec le premier modèle mythique de Soldat : 76 ! Surcharge survoltée vous donne un style et des améliorations cybernétiques ainsi que 4 paliers d’effets personnalisables qui vous permettront de régler précisément le curseur de la puissance de la justice.

Le niveau 1 déverrouille des effets visuels de capacité activables qui ajoutent une touche biotechnologique à votre arsenal.

déverrouille des effets visuels de capacité activables qui ajoutent une touche biotechnologique à votre arsenal. Le niveau 2 vous octroie deux coiffures supplémentaires afin d’administrer la justice avec style.

vous octroie deux coiffures supplémentaires afin d’administrer la justice avec style. Le niveau 3 propose des palettes en rouge et noir ainsi qu’en bleu et blanc, ce qui vous permet d’accentuer vos détails cybernétiques et de briller par votre dangerosité ou votre élégance.

propose des palettes en rouge et noir ainsi qu’en bleu et blanc, ce qui vous permet d’accentuer vos détails cybernétiques et de briller par votre dangerosité ou votre élégance. Le niveau 4 déverrouille les effets visuels personnalisables qui feront crépiter des étincelles afin de renforcer votre présence mythique sur le champ de bataille.

Modèle d’arme mythique Sumi-Ichimonji pour Genji

Maniez l’encre et l’acier avec le modèle d’arme mythique Sumi-Ichimonji pour Genji, symbole ultime de votre puissance pour découper les adversaires ! Mêlant la calligraphie à l’encre traditionnelle et l’identité du dragon de Genji, vous combattrez dans un style aussi discipliné que meurtrier. Quatre niveaux viendront donner de la profondeur à l’arme mythique, grâce à des mouvements et des réactions qui s’ajouteront à votre panoplie de maitre-épéiste tandis que vous dominez le champ de bataille.

Le niveau 1 déverrouille l’arme, établissant ainsi votre présence mythique d’une encre spéciale et de détails draconiques.

déverrouille l’arme, établissant ainsi votre présence mythique d’une encre spéciale et de détails draconiques. Le niveau 2 ajoute des réactions, insufflant la vie à vos armes à l’aide d’effets d’encre fluides.

ajoute des réactions, insufflant la vie à vos armes à l’aide d’effets d’encre fluides. Le niveau 3 déverrouille deux animations de parade pour célébrer vos éliminations avec deux variantes de mouvements utilisant vos shurikens.

déverrouille deux animations de parade pour célébrer vos éliminations avec deux variantes de mouvements utilisant vos shurikens. Le niveau 4 vous permet de prouver votre maîtrise grâce à un effet visuel d’élimination lors duquel l’encre vous obéit tandis que vous découpez vos adversaires.

Rapport du mode Stadium

L’évolution du mode Stadium poursuit son cours avec l’arrivée de Ramattra, tandis que Juno subit une refonte visant à améliorer son équilibrage et sa fiabilité. De plus, la nouvelle carte Contrôle Marché de nuit de Lijiang viendra illuminer les environs et chambouler vos stratégies grâce à ses ruelles et sa configuration exigeantes. Les réinitialisations saisonnières sont remplacées par un système de décote pour permettre des transitions compétitives plus fluides et plus agréables.

Et… Jetpack Cat décollera également pour le mode Stadium lors de la mi-saison, prête à dfjqb’srze8#b$eg !

(le truc typique des chats, quoi)

Mini modifications des bonus

Une poignée de personnages disposera de nouvelles options de bonus cette saison, ce qui vous offrira de nouvelles façons de jouer, avec un peu plus de flexibilité et quelques nouvelles options à tester :

Ramattra obtient Barrière durable, un bonus mineur qui augmente la taille et la durée de Barrière du vide de 25 %.

Pharah obtient un nouveau bonus mineur permettant à Conflagration d’infliger jusqu’à 50 points de dégâts d’explosion.

Faucheur obtient Doigt sur la détente, un nouveau bonus majeur qui réinitialise le temps de recharge de Sinistres gâchettes lorsque vous utilisez une capacité ou rechargez votre arme.

Soldat : 76 obtient Exercice d’agilité, un bonus majeur qui augmente la vitesse de Sprint d’un maximum de 60 % après deux secondes d’utilisation.

Ange obtient Double dose, un bonus majeur qui octroie une charge supplémentaire à Soins rapides.

Collection Sakura

Le champ de bataille voit d’élégantes tenues s’épanouir et des armures fleurir du 14 avril au 4 mai. Hanzo, Genji, Freja, Juno, Emre, et Reine des Junkers sakura se parent de tenues traditionnelles inspirées de la floraison des cerisiers, marquant ainsi la fin de l’hiver. Avec sa sélection de tenues allant de la légèreté féerique aux armures plus imposantes, la collection Sakura vous permettra de vous épanouir comme vous le souhaitez pour l’arrivée du printemps.

Overwatch x LE SSERAFIM

Jamais deux sans trois ! LE SSERAFIM revient dans Overwatch pour une nouvelle tournée, et le groupe apporte une nouvelle fois son énergie et ses looks audacieux sur le champ de bataille ! Avec ses couleurs intenses et ses détails frappants, comme les effets colorés de la dynamite d’Ashe, cette nouvelle collection est parfaite pour les adeptes d’Overwatch et de LE SSERAFIM. Le retour de cette collaboration comprend chacun des 15 éblouissants modèles légendaires, y compris les modèles FEARLESS, Blue Flame et ceux de la collaboration originale. Ils sont disponibles individuellement ou dans des lots afin de vous donner un contrôle complet sur votre tenue de scène.

Montez sur la scène de la boutique pour profiter du rappel de FEARLESS avec Overwatch x LE SSERAFIM du 14 au 27 avril.

Passes de combat printaniers

Les passes de combat de la saison 2 prennent un air printanier, avec des récompenses qui vous permettront de vous épanouir sur le champ de bataille. Le printemps souffle sur les rangs du passe de combat, qui déborde d’objets ornementaux saisonniers, de modèles épiques et légendaires, de monnaies en jeu et plus encore. De plus, obtenez jusqu’à 80 prismes mythiques pour déverrouiller le modèle mythique Soldat : 76 surcharge survoltée ou le modèle d’arme Sumi-Ichimonji pour Genji !

La magie éclot de la nature sauvage du passe de combat premium, conjuguant beauté et éclat de malice pour les modèles légendaires Féerie printanière d’Ashe, Vital, Moira, Wuyang et Écho.

Ajoutez une touche lumineuse et résolument colorée à votre saison en obtenant Illari féerie printanière et Sierra peintre dans le passe de combat ultime, ainsi que 20 sauts de rang et 2 000 pièces Overwatch.

Overwatch sur WEBTOON

Le combat pour un avenir meilleur ne s’arrête pas à la fin de la partie. Explorez votre univers préféré déchiré par une lutte de factions dans un nouveau format bourré d’action !

Avec Overwatch : Indivisible, l’histoire se poursuit sur WEBTOON, où une nouvelle façon de plonger dans l’intrigue s’offre à vous. Alors que la Griffe lance des attaques coordonnées dans le monde entier sous le commandement de Vendetta, Sojourn mobilise une équipe divisée tandis que de nouveaux personnages prennent part au combat. L’Observatoire : Gibraltar n’était que le début… aujourd’hui, les enjeux atteignent de nouveaux sommets. Cette série racontée à travers des épisodes hebdomadaires explore en profondeur l’univers d’Overwatch, les interactions entre les personnages et apporte même un soupçon de romance. Découvrez ce qu’implique réellement la lutte sans relâche pour ses convictions et pour un avenir meilleur. Car le monde aura toujours besoin d’héroïsme.

*Il est possible qu’Overwatch : Indivisible ne soit pas disponible dans certaines langues/régions.

Overwatch sur Nintendo Switch™ 2

Emportez le combat partout où vous allez avec l’arrivée d’Overwatch sur Nintendo Switch 2. Des graphismes améliorés, un son haute fidélité et jusqu’à 60 IPS sur station d’accueil et en mode portable viennent renforcer l’expérience du jeu sur votre Nintendo Switch 2. Il s’agit d’une version plus nette, vive et portable d’Overwatch qui vous permet toujours de jouer avec vos contacts, où que vous soyez.