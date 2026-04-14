Nintendo a marqué le 25ᵉ anniversaire de la série Animal Crossing avec une mise à jour spéciale pour Animal Crossing: New Horizons, disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La version 3.0.2, déployée le 13 avril 2026, introduit un objet commémoratif ainsi que des corrections de bugs, tout en enrichissant l’expérience musicale des joueurs via l’application Nintendo Music.

Un objet exclusif pour les 25 ans de la série

Les joueurs peuvent désormais récupérer un objet décoratif en forme de feuille, symbole emblématique de la franchise, en consultant leur boîte aux lettres dans le jeu. Cet objet, baptisé « Happa no Obuje » (はっぱのオブジェ) en japonais, rend hommage à l’héritage de la série depuis son lancement sur Nintendo 64 le 14 avril 2001. Nintendo a accompagné ce cadeau d’un message adressé aux joueurs, rappelant la philosophie de la licence : « Better than one is two, better than two is four, and better than four is… many », soulignant l’importance de la communauté dans l’univers Animal Crossing.

Un design rétro inspiré du premier jeu

En parallèle, Nintendo a mis à disposition un nouveau motif personnalisable reproduisant la jaquette du premier Animal Crossing (N64). Ce design, accessible via le rêve partagé « Ninten Island », peut être obtenu en entrant les identifiants suivants :

Adresse du rêve : DA-6382-1459-4417

: ID de l’auteur : MA-6818-1746-6029

: ID de l’œuvre : MO-4LVP-F8V6-KL0B

Les joueurs peuvent l’utiliser comme décoration murale ou l’afficher sur un chevalet pour recréer l’ambiance du jeu original. Ce motif est également disponible dans la boutique des Sœurs Doigts de Fée (Able Sisters) via le portail des designs personnalisés.

158 musiques de Animal Crossing (GameCube) ajoutées à Nintendo Music

Les abonnés à Nintendo Switch Online peuvent désormais profiter de 158 titres issus de la bande-son de Animal Crossing+ (GameCube), soit 5 heures et 18 minutes de musique. Ces morceaux, extraits des versions N64 et GameCube (Dōbutsu no Mori e+), s’ajoutent aux playlists existantes de New Horizons et New Leaf dans l’application Nintendo Music (iOS/Android). Une fonctionnalité permet même d’écouter les musiques en synchronisation avec l’heure réelle, comme dans les jeux originaux.

Corrections de bugs et améliorations

La mise à jour 3.0.2 apporte également plusieurs corrections, notamment :

Problèmes de sortie des chambres d’hôtel : Un bug empêchant les joueurs de quitter une pièce si un meuble ou un invité bloquait le passage a été résolu.

: Un bug empêchant les joueurs de quitter une pièce si un meuble ou un invité bloquait le passage a été résolu. Crafting défectueux : Un défaut permettant de fabriquer des objets sans avoir tous les matériaux requis (pour les recettes nécessitant six types d’ingrédients) a été corrigé.

: Un défaut permettant de fabriquer des objets sans avoir tous les matériaux requis (pour les recettes nécessitant six types d’ingrédients) a été corrigé. Comportement des scarabées bousiers : Les insectes ne restent plus à l’écran après la disparition de la boule de neige sur laquelle ils se trouvaient.

: Les insectes ne restent plus à l’écran après la disparition de la boule de neige sur laquelle ils se trouvaient. Récolte de ressources : Les objets ne sortent plus prématurément des rochers avant que le coup de pelle ne les touche (un problème déjà partiellement résolu dans la version 3.0.1, mais persistant dans certains cas).

: Les objets ne sortent plus prématurément des rochers avant que le coup de pelle ne les touche (un problème déjà partiellement résolu dans la version 3.0.1, mais persistant dans certains cas). Designs personnalisés : Les motifs créés par les joueurs ne disparaissent plus lorsqu’ils sont importés depuis une Île Sommeil (Slumber Island).

: Les motifs créés par les joueurs ne disparaissent plus lorsqu’ils sont importés depuis une (Slumber Island). Visuels des points lumineux : Les zones brillantes de l’île sont désormais visibles depuis l’avion lors du retour d’une autre île.

: Les zones brillantes de l’île sont désormais visibles depuis l’avion lors du retour d’une autre île. Visites des villageois : Les PNJ promettant de rendre visite au joueur n’apparaissent plus dans des positions illogiques à l’intérieur des maisons.

Corrections spécifiques au DLC Happy Home Paradise

Disparition des clients : Les animaux demandant une maison de vacances ne disparaissent plus prématurément de la plage, même si certains n’ont pas encore été servis.

Un hommage à l’histoire de la série

Nintendo a également partagé une illustration commémorative représentant l’adresse du rêve officiel « Ninten Island », ainsi qu’un visuel rappelant la jaquette du premier Animal Crossing. Ces éléments s’inscrivent dans une volonté de célébrer l’héritage de la franchise, tout en offrant aux joueurs des contenus nostalgiques et fonctionnels.

La mise à jour 3.0.2 est disponible gratuitement pour tous les joueurs possédant le jeu. Les joueurs doivent simplement lancer Animal Crossing: New Horizons pour télécharger automatiquement le patch. Les musiques rétro, quant à elles, sont accessibles via l’application Nintendo Music, téléchargeable sur iOS et Android.