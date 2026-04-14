PikPok, studio néo-zélandais connu pour Rival Stars Horse Racing, et Mattel, Inc. ont officialisé Barbie: Horse Ride & Rescue, un nouveau jeu d’aventure équestre cozy. Le titre sera disponible en premier lieu sur mobile à partir du mardi 16 juin 2026, avec des versions Steam et Nintendo Switch 2 prévues pour 2027. Les joueurs pourront dès maintenant précommander le jeu sur l’App Store, s’inscrire en préenregistrement sur Google Play et l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam.

Dans Barbie: Horse Ride & Rescue, les joueurs créent leur propre personnage avant de rejoindre Barbie « Brooklyn » Roberts et Barbie « Malibu » Roberts en tant que bénévoles au Roaming Hearts Rescue Ranch. L’aventure se déroule dans Moonrise Valley, un environnement vibrant où les participants devront prendre soin de chevaux attachants et participer à des défis variés. Le jeu propose une expérience équestre immersive ciblant principalement les adolescents et les adultes, mêlant exploration, résolution d’énigmes et personnalisation.

Une fois leur avatar créé, les joueurs intègrent le Roaming Hearts Rescue Ranch où ils découvriront des chevaux à sauver et à réhabiliter. L’expérience inclut des moments de soin, comme le toilettage des animaux, ainsi que la possibilité de les équiper de selles, brides et autres accessoires personnalisables. L’exploration de Moonrise Valley à cheval permet de rencontrer davantage de chevaux et d’observer la faune locale. Les joueurs pourront également tester leurs compétences dans des épreuves de barrel racing ou des défis de mode, tout en approfondissant l’intrigue pour élucider le mystère entourant la présence des chevaux dans la vallée.