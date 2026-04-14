Le système de classification indonésien (IGRS) a attribué une note à Diablo IV ainsi qu’à son prochain DLC, Lord of Hatred, pour une sortie sur Nintendo Switch 2. Cette information, révélée sans annonce officielle de la part de Blizzard ou Nintendo, suggère qu’une adaptation du jeu sur la prochaine console portable de Nintendo pourrait être prochainement dévoilée. Lord of Hatred, la prochaine extension de Diablo IV, est attendue ce mois-ci, et une annonce synchronisée avec son lancement n’est pas à exclure.

Diablo IV incarne l’un des RPG d’action les plus aboutis de ces dernières années, mêlant exploration en monde ouvert, combats tactiques et progression profonde. Son gameplay, conçu pour être accessible en solo comme en multijoueur, en fait un candidat parfait pour une plateforme hybride comme la Nintendo Switch 2, capable de proposer une expérience à la fois nomade et dockée. Voici les éléments clés qui pourraient justifier cette adaptation :

Sanctuaire, le cadre de Diablo IV, est un monde ouvert dynamique où les joueurs peuvent :

Explorer cinq régions distinctes, chacune avec ses propres défis, donjons et secrets.

Affronter des boss mondiaux et participer à des vagues infernales, des événements en temps réel où des hordes de démons envahissent le monde.

Libérer des villes assiégées et interagir avec des PNJ aux quêtes captivantes, offrant une immersion narrative rare dans la série.

Diablo IV propose un gameplay fluide et réactif, idéal pour une console portable :

Cinq classes (Barbare, Sorcière, Druide, Voleur, Nécromancien), chacune avec des arbres de compétences uniques et des styles de jeu variés.

Un système de loot profond, avec des armes, armures et objets légendaires à collectionner et personnaliser.

La forge, permettant de créer et améliorer son équipement pour affronter les défis les plus redoutables.

Les plateaux de Parangon, une mécanique de fin de jeu offrant une progression quasi illimitée pour les joueurs les plus acharnés.

Les combats épiques contre des boss et les donjons générés procéduralement garantissent une rejouabilité élevée, un critère essentiel pour une expérience portable.

Diablo IV mise sur un modèle live-service avec :

Des saisons régulières, introduisant de nouvelles mécaniques, quêtes et récompenses via un Passe de Combat.

Des événements à durée limitée, comme les vagues infernales ou les boss mondiaux, qui pourraient être adaptés à des sessions de jeu courtes, typiques du gaming portable.

Un multijoueur cross-plateforme, permettant de jouer avec des amis quel que soit leur support, y compris sur Switch 2.

L’univers de Diablo IV se distingue par son esthétique gothique et brutale, avec :

Des environnements somptueux, allant des plaines gelées de Fractured Peaks aux déserts corrompus de Kehjistan.

Une bande-son épique, composée par Russell Brower (connu pour ses travaux sur World of Warcraft et Diablo III), qui renforce l’immersion.

Des cinématiques narratives de haute qualité, mettant en scène des personnages emblématiques comme Lilith, la fille de Méphisto.

Cette atmosphère unique pourrait être sublimée sur l’écran OLED de la Switch 2, offrant une expérience visuelle à la fois détaillée et portable.

Que révèle la notation de l’IGRS ?

La classification de Diablo IV et de Lord of Hatred par l’Indonesian Game Rating System (IGRS) est souvent un précurseur d’annonces officielles. Ce n’est pas la première fois qu’une notation de ce type laisse présager une sortie sur une nouvelle plateforme :

En 2023, The Witcher 3: Wild Hunt avait été noté pour Nintendo Switch avant son annonce officielle.

Plus récemment, GTA VI a été classé par le BRAGE (Brésil) avant toute confirmation de Rockstar.

Si Blizzard et Nintendo n’ont pas encore communiqué sur cette version, la notation de l’IGRS suggère que :

Le développement est déjà bien avancé, voire finalisé.

Une annonce pourrait intervenir dans les prochaines semaines, possiblement en marge du lancement de Lord of Hatred.

La Switch 2 pourrait bénéficier d’une optimisation spécifique, avec des graphismes adaptés et des contrôles tactiles pour les sorts et compétences.

Une sortie synchronisée avec Lord of Hatred ?

Lord of Hatred, le prochain DLC de Diablo IV, introduit :

Une nouvelle campagne centrée sur la lutte contre les forces démoniaques.

De nouveaux donjons, boss et mécaniques de jeu.

Un niveau de difficulté accru pour les joueurs en quête de défis.

Une annonce conjointe de la version Switch 2 et du DLC aurait du sens, permettant à Blizzard de capitaliser sur l’engouement autour de cette extension pour promouvoir l’adaptation portable.