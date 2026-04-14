Le très attendu He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, développé par Bitmap Bureau et édité par Limited Run Games, voit sa sortie repoussée de quelques semaines. Initialement prévu pour le 28 avril, le jeu sortira finalement cet été sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Cette annonce intervient seulement deux semaines avant la date de lancement initiale, suscitant la déception des fans impatients de découvrir ce beat ’em up en 2D inspiré de l’univers culte des années 1980.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Limited Run Games a expliqué ce report par la nécessité de prendre un temps supplémentaire pour garantir une expérience de jeu à la hauteur des attentes. Le message, adressé aux « Heroic Warriors of Eternia », souligne que l’équipe de développement est « en phase finale », mais qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour « enthousiasmer et défier les fans de toutes les générations ».

Voici l’intégralité du communiqué : « A special notice to the Heroic Warriors of Eternia : We’re nearing the end of development for He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. To ensure that this release will excite and challenge fans across all generations, additional time for development is needed. We can assure you that you’ll be venturing through Eternia in no time as He-Man, Teela, Man-At-Arms, and She-Ra in peak arcade glory. He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction will release digitally this summer on Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, and PC. Thank you for your continued patience as we take additional time to refine the game and deliver an experience worthy of fans. We look forward to welcoming players into Eternia as they join He-Man in defending the planet from Skeletor. »

Dragon Pearl of Destruction s’annonce comme un hommage aux beat ’em up rétro, dans la lignée des titres comme Streets of Rage ou Golden Axe, mais avec l’univers riche et coloré de He-Man. Le jeu promet des combats en side-scrolling, une bande-son dynamique et une direction artistique fidèle à l’esthétique des années 1980, tout en modernisant le gameplay pour les joueurs contemporains.

Les joueurs pourront incarner quatre personnages emblématiques :

He-Man, le héros musclé et invincible.

Teela, la guerrière agile et stratégique.

Man-At-Arms, le maître des armes et de la technologie.

She-Ra, la sœur jumelle de He-Man, tout aussi puissante.

L’intrigue du jeu tourne autour de la « Dragon Pearl of Destruction », un artefact légendaire que Skeletor cherche à s’approprier pour dominer Eternia. Les joueurs devront traverser des niveaux variés, affronter des hordes d’ennemis et des boss mémorables pour empêcher le seigneur du mal d’accomplir ses sombres desseins.

Bitmap Bureau, le studio derrière ce projet, s’est déjà fait remarquer avec Terminator 2D: NO FATE, un autre beat ’em up rétro sorti en 2023. Leur approche, qui mêle respect de l’IP originale et gameplay moderne, a convaincu les fans de licences cultes. Avec Dragon Pearl of Destruction, le studio semble vouloir réitérer cette formule, en offrant une expérience à la fois nostalgique et innovante.