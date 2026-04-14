Un jeu imposteur a fait son apparition sur le Nintendo eShop : Hytale: Sandbox RPG, un jeu qui tente de surfer sur la popularité du véritable Hytale, développé par Hypixel Studio. Ce clone, publié par RoVi Ninen sans aucun lien avec les créateurs originaux, utilise un nom trompeur et une jaquette quasi identique pour induire les joueurs en erreur. Face à cette violation flagrante de propriété intellectuelle, Hypixel Studio a confirmé qu’elle engageait des actions légales pour faire retirer le jeu de la plateforme.

Un clone qui exploite la notoriété de Hytale

Hytale, le jeu original, est un sandbox RPG très attendu, développé par l’équipe derrière le célèbre serveur Minecraft Hypixel. Après plusieurs reports et une pause dans son développement, le jeu a finalement lancé son Early Access sur PC en janvier 2026, avec un succès retentissant : 2,8 millions de joueurs simultanés dès son ouverture.

Pourtant, malgré l’absence d’annonce officielle pour une version Nintendo Switch, Hytale: Sandbox RPG est apparu sans prévenir sur l’eShop nord-américain le 10 avril 2026. Voici ce qui le rend particulièrement suspect :

Un nom presque identique : « Hytale: Sandbox RPG » vs « Hytale », une similitude qui joue sur la confusion.

Une jaquette copiée : Le visuel du faux jeu reprend les couleurs, les polices et la composition de l’artwork officiel de Hytale.

Un prix attractif (et trompeur) : Vendu 7,99 $ (en promotion à 4,99 $), contre 19,99 $ pour l’édition standard du vrai Hytale.

Un développeur inconnu : RoVi Ninen, l’éditeur du clone, n’a aucun lien avec Hypixel Studio et n’a jamais travaillé sur Hytale.

Le but de ce faux Hytale est clair : profiter de la notoriété du jeu original pour attirer des joueurs peu informés. Cette pratique, malheureusement courante dans l’industrie, consiste à :

Copier le nom et l’identité visuelle d’un jeu populaire. Le publier sur des plateformes où le vrai jeu n’est pas encore disponible (ici, la Switch). Le vendre à bas prix pour inciter à l’achat impulsif.

Hypixel Studio a rapidement réagi après que des joueurs aient signalé le problème sur X (ex-Twitter). Simon Collins-Laflamme, fondateur de Hypixel Studio, a confirmé que l’équipe était au courant et que leur service juridique prenait des mesures.

Un cas parmi d’autres : RoVi Ninen, un récidiviste des clones

Ce n’est pas la première fois que RoVi Ninen se rend coupable de telles pratiques. Le studio a déjà publié :

Mage Battle Arena (janvier 2026) : Un clone de Mage Arena, un jeu mobile populaire.

COIN PIT (mars 2026) : Une copie de CloverPit, un roguelike de Panik Arcade, qui avait déjà été retiré de l’App Store après des plaintes.

Dans le cas de COIN PIT, les développeurs originaux avaient publié un avertissement sur Reddit, exhortant les joueurs à ne pas acheter le clone. Pourtant, malgré ces précédents, Mage Battle Arena et Hytale: Sandbox RPG sont toujours disponibles sur l’eShop au 14 avril 2026.

La présence de ces clones sur des plateformes comme le Nintendo eShop ou l’App Store soulève des questions sur les processus de modération des stores. Plusieurs facteurs expliquent cette faille :

L’absence de vérification approfondie : Les plateformes se reposent souvent sur des algorithmes et des signalements pour détecter les violations de droits d’auteur.

La lenteur des actions légales : Même lorsque les développeurs originaux réagissent, le retrait d’un jeu peut prendre plusieurs jours, voire semaines.

L’exploitation des failles juridiques : Certains clones modifient juste assez le nom ou les assets pour éviter un rejet immédiat.

Dans le cas de Hytale: Sandbox RPG, la similitude flagrante avec le jeu original devrait faciliter son retrait, mais rien ne garantit que RoVi Ninen ne tentera pas de réapparaître sous un autre nom.

Que risquent les joueurs qui achètent ce faux Hytale ?

Outre le fait de soutenir une pratique malhonnête, les acheteurs de Hytale: Sandbox RPG s’exposent à plusieurs risques :

Un jeu de mauvaise qualité : Les clones sont souvent peu optimisés, avec des bugs et un gameplay bâclé.

Aucun support ni mises à jour : Contrairement au vrai Hytale, ce faux jeu ne bénéficiera d’aucun contenu supplémentaire ni de corrections.

Un risque de malware : Certains clones contiennent des logiciels malveillants ou des publicités intrusives.

Pour éviter de tomber dans le piège, voici quelques conseils :

✅ Vérifier le développeur : Le vrai Hytale est édité par Hypixel Studio, pas par RoVi Ninen.

✅ Comparer les visuels : Les jaquettes des clones sont souvent des copies approximatives de l’original.

✅ Lire les avis : Les faux jeux ont généralement peu ou pas d’avis, ou des commentaires signalant l’arnaque.

✅ Consulter le site officiel : Le vrai Hytale est disponible sur hytale.com, et ses versions console y seront annoncées.