The Pokémon Company a officialisé l’arrivée de trois nouveaux Pokémon dans Pokémon UNITE : Méganium, Typhlosion et Aligatueur. Ces ajouts étendront le roster du MOBA free-to-play disponible sur iOS, Android et Nintendo Switch, avec des dates de déploiement précises pour chacun.

Typhlosion sera le premier à rejoindre l’arène, avec une sortie prévue pour le 24 avril 2026. Suivra Aligatueur, dont l’intégration est annoncée pour le 8 mai 2026. Enfin, Méganium complétera ce trio le 22 mai 2026. Le compte officiel Pokémon UNITE sur X (anciennement Twitter) a confirmé ces informations, précisant que des détails supplémentaires sur leurs capacités et rôles en combat seront communiqués ultérieurement.

Aucune indication n’a encore été donnée concernant leurs kits de compétences, leurs styles de jeu ou leurs éventuelles évolutions en match. Les joueurs devront patienter pour découvrir comment ces Pokémon s’intégreront aux dynamiques existantes, notamment en termes de synergies avec les autres combattants et leur positionnement dans les compositions d’équipe.

Méganium

Type : Plante Évolution : Dernière forme de Germignon (niveau 32 → Macronium → Méganium). Apparence : Un Pokémon majestueux ressemblant à un dinosaure herbivore, avec une collerette florale imposante et une longue tige verte terminée par une fleur en forme de couronne. Caractéristiques notables :

Défense et soutien : Méganium est connu pour ses capacités défensives et son rôle de soigneur dans les jeux principaux (Pokémon Or, Argent, Cristal et leurs remakes).

Attaques emblématiques : Vampigraine (draine les PV), Lance-Soleil (puissante attaque Plante), Voile Aurore (réduit les dégâts subis par l’équipe).

Potentiel dans UNITE : Probablement un défenseur ou soutien, capable de protéger ses alliés tout en infligeant des dégâts progressifs.

Typhlosion

Type : Feu Évolution : Dernière forme de Héricendre (niveau 14 → Feurisson → Typhlosion). Apparence : Un Pokémon ressemblant à un lion ou un blaireau, avec une crinière de feu bleuâtre et un corps trapu. Sa fourrure s’embrase lorsqu’il est en colère. Caractéristiques notables :

Attaquant physique : Typhlosion excelle dans les attaques Feu puissantes et rapides.

Attaques emblématiques : Éruption (dégâts massifs en zone), Lance-Flammes (attaque de base), Roulade (charge physique).

Potentiel dans UNITE : Très probablement un attaquant ou un combattant, avec des capacités de burst damage et de mobilité.

Aligatueur (Feraligatr en anglais)

Type : Eau Évolution : Dernière forme de Kaiminus (niveau 18 → Crocrodil → Aligatueur). Apparence : Un crocodile massif aux mâchoires surpuissantes, avec des écailles bleutées et une queue musclée. Caractéristiques notables :