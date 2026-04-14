Le long-métrage adapté de la franchise The Legend of Zelda a officiellement terminé son tournage, comme l’a annoncé Sony Pictures lors de la CinemaCon 2026. Le film, produit en collaboration avec Nintendo, entre désormais en phase de post-production avant sa sortie en salles prévue le 7 mai 2027 aux États-Unis et le 5 mai 2027 en France. Cette confirmation intervient après plusieurs mois de production en Nouvelle-Zélande, un lieu emblématique pour les tournages de blockbusters, notamment ceux de la trilogie Le Seigneur des Anneaux.

Nintendo cofinance le projet à hauteur de 50 % du budget, aux côtés de Sony Pictures. Shigeru Miyamoto, créateur de la série The Legend of Zelda, supervise la production en partenariat avec Avi Arad, ancien PDG de Marvel Studios. La réalisation est assurée par Wes Ball, connu pour sa trilogie Le Labyrinthe, tandis que le scénario a été confié à Derek Connolly, co-scénariste de Jurassic World. Le film sera ensuite diffusé en exclusivité sur Netflix, après une fenêtre de diffusion en salles et en vidéo à la demande, conformément à un accord récent entre Sony et la plateforme. Bien que la date exacte de sa disponibilité sur Netflix n’ait pas été précisée, les films Sony bénéficient généralement d’une exclusivité de 30 à 45 jours en salles avant leur arrivée sur la plateforme, ce qui laisse supposer une diffusion entre juin et juillet 2027.

Les rôles principaux ont été attribués à Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link et Bo Bragason dans celui de Zelda. Aucune autre distribution n’a été officiellement confirmée, bien que des rumeurs persistantes suggèrent que Dichen Lachman, connue pour son rôle dans Severance, incarnerait Impa. Ces informations proviennent de fuites survenues fin 2018, où des vidéos non officielles montraient les deux acteurs principaux en pleine scène de tournage en forêt. Nintendo n’a cependant pas réagi à ces spéculations.

Le tournage s’est déroulé en partie au Poolburn Reservoir, en Nouvelle-Zélande, où une structure imposante a été construite pour les besoins du film. Bien que la nature exacte de cette séquence reste inconnue, elle semble représenter un élément clé de l’intrigue, comme en témoignent les images partagées lors de la production.

Un débat anime la communauté des fans depuis l’annonce du film : Link parlera-t-il ? Dans la majorité des jeux de la franchise, le héros reste muet, une caractéristique qui a contribué à son identification par les joueurs. Takaya Imamura, ancien développeur de Nintendo ayant travaillé sur The Legend of Zelda et Star Fox, a exprimé ses réserves sur ce point. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a déclaré que si Link venait à parler, cela risquerait de « briser la magie » de la série. Imamura, qui a quitté Nintendo en 2021 après 32 ans de carrière, a toutefois reconnu que dans un film, Link serait probablement amené à parler, mais de manière limitée, en restant un personnage « taciturne ». Son avis reflète une préoccupation partagée par de nombreux fans, qui craignent que l’adaptation live-action ne trahisse l’esprit des jeux.

Le projet a été officiellement annoncé en novembre 2023, marquant le début d’une production discrète. Peu de détails ont filtré depuis, en dehors des confirmations de tournage et des fuites visuelles. Nintendo et Sony Pictures n’ont pas encore révélé d’images officielles, de bande-annonce ou d’informations sur l’intrigue, laissant planer le mystère sur la manière dont l’univers de The Legend of Zelda sera transposé à l’écran.