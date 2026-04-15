Agefield High: Rock the School, développé par Refugium Games, est un jeu d’action-aventure en monde semi-ouvert qui plonge les joueurs dans la peau de Sam, un lycéen rebelle déterminé à marquer son empreinte avant l’obtention de son diplôme. Initialement prévu pour le printemps 2026, le titre a été repoussé à la fin de la même année. Inspiré par le culte Bully de Rockstar Games (2006), il propose une expérience nostalgique des années 2000, où le joueur doit naviguer entre rébellion, séduction et gestion du temps scolaire.

L’histoire se déroule sur trois mois, une période cruciale pour Sam, qui vient d’emménager à Agefield. Accompagné de ses amis Kale et Axel, il se lance dans un plan audacieux pour devenir une légende du lycée. Le jeu mise sur un système de réputation, où chaque action – des bagarres aux interactions sociales – influence la perception des autres élèves. Le but ? Devenir le « badass » ultime, impressionner les filles, et défier l’autorité, que ce soit celle des profs, des élèves agressifs ou même des forces de l’ordre.

Le gameplay repose sur une liberté d’action dans un campus vivant, où le joueur peut explorer les salles de classe, le gymnase, les extérieurs et les quartiers environnants. Les combats sont au cœur de l’expérience, avec des affrontements physiques où tout est permis : coups de poing, coups de pied, et même l’utilisation d’objets de l’environnement. Cependant, certaines limites existent, comme le montre un extrait où provoquer une vache se retourne contre le joueur. La personnalisation du personnage est également un élément clé, avec des options vestimentaires, des tatouages et des accessoires, bien que certains choix puissent déplaire à la mère de Sam.

Un aspect unique du jeu est son système de gestion du temps et des cours. Sam doit assister aux leçons (maths, anglais, géographie, allemand, musique) sous peine de sanctions, mais il peut aussi sécher les cours pour accomplir des missions secondaires ou explorer la ville. Entre les corvées imposées par sa mère, comme tondre la pelouse, et les activités illicites, le joueur doit jongler avec ses priorités. Le monde ouvert comprend le campus, deux quartiers, un centre-ville et une campagne, offrant de nombreuses opportunités pour gagner de l’argent de poche, acheter des vêtements, des vélos ou même des magazines.