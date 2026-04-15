THQ Nordic poursuit la réédition de la saga Gothic sur les consoles Nintendo avec l’arrivée de Gothic 3 Classic sur Nintendo Switch 2. Après Gothic Classic et Gothic II Complete Classic, disponibles sur Nintendo Switch, ce troisième opus est désormais proposé en précommande sur Amazon.fr sous forme de cartouche officielle Gaemkey Card pour le 24 novembre.

Développé à l’origine par Piranha Bytes et publié par JoWooD Productions en 2006, Gothic 3 plonge le joueur dans Myrtana, un monde en pleine guerre. Les orcs ont envahi les terres du nord, tandis que le roi Rhobar défend Vengard, dernier bastion humain, avec ses derniers fidèles. Le chaos s’installe : les rebelles résistent, et les Hashishin du sud collaborent ouvertement avec les envahisseurs. Des rumeurs annoncent l’arrivée du héros sans nom de Khorinis, dont les actions détermineront le destin de Myrtana. Libération ou annihilation, tout repose entre ses mains.

Le jeu se distingue par un monde ouvert sans limites, où le joueur peut explorer librement un vaste territoire. L’intelligence artificielle des personnages non-joueurs est particulièrement avancée, avec des centaines d’individus dotés de comportements réalistes et de dialogues entièrement doublés. Le système de développement du personnage est unique en son genre, sans classes prédéfinies, permettant une progression entièrement personnalisable.

Gothic 3 propose plus de 50 monstres et animaux différents, ainsi que des dizaines d’ennemis humains. Le système de combat dynamique offre plusieurs options : attaques rapides, combat rapproché avec des mouvements comme le tourbillon mortel, ou tir à distance. Le joueur dispose de plus de 50 sorts et 100 armes pour affronter ses adversaires. L’histoire principale, bien que structurée, est influencée par les choix du joueur, qui peut s’allier à différentes factions et façonner le destin de Myrtana.

Cette réédition intègre le Community Patch 1.75, ainsi que des améliorations supplémentaires pour offrir une expérience de jeu fluide. L’interface et les contrôles ont été spécialement adaptés pour une utilisation avec une manette, et une optimisation avancée garantit des performances stables.

Le jeu propose également d’innombrables quêtes secondaires, ajoutant une profondeur supplémentaire à l’expérience. Avec un monde libre et sans limites, une IA comportementale avancée, et un système de combat dynamique, Gothic 3 Classic promet une immersion totale dans l’univers sombre et riche de la saga Gothic.