Meridiem a officiellement annoncé la sortie physique de Layers of Fear – The Final Masterpiece Edition sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 18 septembre 2026. Cette édition définitive, développée et publiée numériquement par Bloober Team, rassemble les deux opus principaux de la série ainsi que l’intégralité des contenus additionnels, enrichis de nouveaux chapitres.

Layers of Fear – The Final Masterpiece Edition se présente comme la version ultime de la franchise horrifique primée de Bloober Team, studio reconnu pour son expertise dans le genre psychologique. La compilation inclut Layers of Fear (2023), où le joueur incarne The Painter, un artiste obsédé par la réalisation de son chef-d’œuvre dans un manoir victorien en constante mutation. Le titre propose une exploration en vue subjective, mêlant énigmes environnementales et horreur psychologique, tandis que la réalité se déforme autour du protagoniste.

Parmi les contenus additionnels figurent Inheritance (2023), un DLC permettant d’incarner la fille du peintre et d’explorer les traumatismes familiaux à travers des souvenirs d’enfance déformés par la culpabilité. The Final Note offre une perspective inédite en suivant l’épouse du peintre, révélant les dynamiques de dévouement, de ressentiment et de sacrifice qui ont précipité la tragédie familiale. Layers of Fear 2 (2023) transporte le joueur à bord d’un paquebot mystérieux, où The Actor doit interpréter un rôle sous la direction d’un réalisateur invisible, interprété par Tony Todd, dont les méthodes brouillent les frontières entre fiction et réalité.

Deux nouveaux chapitres complètent cette édition : The Final Prologue, où le joueur endosse le rôle du réalisateur pour tenter de sauver une production maudite, et The Lighthouse Chapter, centré sur The Writer, dont la mission consiste à relier les différentes intrigues de la série dans un phare abandonné, symbole des vérités cachées derrière chaque récit.

Sur le plan technique, The Final Masterpiece Edition bénéficie d’une refonte visuelle intégrant le HDR, le ray tracing et un éclairage dynamique, renforçant l’immersion et l’atmosphère oppressante. La bande-son, composée par Arek Reikowski, mêle beauté fragile et tension psychologique, s’adaptant aux thèmes de chaque segment.

La version physique, éditée par Meridiem, comprendra un boîtier spécial, une carte postale lenticulaire et un artbook, ajoutant une dimension collector à cette compilation. Disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 sous forme de cartouche, Layers of Fear – The Final Masterpiece Edition promet de clore la saga de manière définitive, invitant les joueurs à affronter une dernière fois leurs peurs dans un univers où l’art et la folie ne font qu’un.