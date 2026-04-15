Nitro Gen Omega, développé par Destinybit, est un RPG tactique qui marie combats de mechas cinématiques, gestion d’équipe et éléments de jeu de rôle en monde ouvert. Décrit comme un titre au style « anime spaghetti », il plonge les joueurs dans un univers post-apocalyptique où l’humanité a perdu la guerre contre les machines. Les terres dévastées sont désormais infestées d’IA rebelles et de machines de guerre errantes, tandis que les derniers survivants se réfugient dans des cités suspendues au-dessus des ruines. Le joueur incarne un mercenaire à la tête d’un équipage, acceptant des contrats pour survivre dans ce monde hostile.

Le jeu propose une exploration libre d’un vaste monde ouvert, parsemé de colonies, de repaires de machines, de quêtes secondaires et d’événements aléatoires. Les joueurs peuvent accepter des missions, recruter de nouveaux pilotes et façonner la légende de leur équipe au fil des batailles. Le système de combat repose sur une mécanique au tour par tour cinématique, où chaque décision stratégique prend vie à travers des séquences animées inspirées des animes. Pendant la phase de planification, les joueurs préparent leurs mouvements, puis assistent à leur exécution en temps réel, avec des effets imprévisibles comme des blessures, des crises de panique ou des actes héroïques.

L’équipe se compose de quatre pilotes, chacun contrôlant un sous-système différent du mecha, comme l’esquive, le tir, le refroidissement ou les tactiques spéciales. Le système de Timeline unique du jeu impose une gestion précise du temps, où chaque action influence le déroulement du combat. Entre les missions, l’aéronef du joueur devient un lieu de vie où les pilotes peuvent se reposer, s’entraîner, cuisiner ou nouer des relations. Ces interactions affectent leur moral, leur efficacité au combat et même leur survie, ajoutant une dimension narrative et émotionnelle à l’expérience.

La personnalisation des mechas est un autre pilier du gameplay. Les joueurs peuvent collecter et assembler des pièces pour construire leur machine de guerre idéale, en équilibrant protection, gestion de la chaleur et consommation de munitions. Différents châssis de mechas, chacun avec ses forces et ses faiblesses, peuvent être débloqués pour s’adapter à différents styles de jeu. Cependant, contrairement aux machines, les pilotes ne sont pas remplaçables : leurs blessures, leur fatigue et leur moral doivent être gérés avec soin, car chaque décision a des conséquences durables.

Nitro Gen Omega sortira le 12 mai sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store, au prix de 29,99 $, 24,99 £ ou 29,99 €. Une démo est déjà disponible sur toutes les plateformes, à l’exception de l’Epic Games Store. Le jeu était initialement sorti en accès anticipé sur PC le 17 juin dernier, et la version 1.0 introduira une quête principale épique, une histoire enrichie, de nouveaux personnages, des séquences animées supplémentaires et une bande-son étendue. Cette mise à jour marquera la fin de la phase d’accès anticipé et proposera une expérience complète, où les joueurs tenteront de sauver le monde des machines dans une ultime tentative désespérée.