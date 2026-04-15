LightSup! est un jeu d’aventure coopératif au style visuel stylisé et coloré, développé par BugBlio Studio et édité par Red Dunes Games. Présenté lors du Tokyo Game Show 2024, le titre a su capter l’attention des joueurs grâce à son approche dynamique et accessible. Sa sortie est prévue pour 2026, avec un lancement simultané sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

BugBlio Studio, basé à Bangkok en Thaïlande, est un studio indépendant composé d’une équipe de 15 développeurs principaux, renforcée par un réseau de spécialistes aux compétences variées. Le projet LightSup! puise son inspiration dans l’énergie chaotique et joyeuse d’Overcooked, tout en l’adaptant à un univers d’exploration de donjons. L’objectif initial était de créer une expérience accessible à tous, avec des commandes intuitives, avant d’évoluer vers un mélange de combat expressif, de mécaniques roguelite et d’un thème opposant la lumière à l’obscurité. Le développement du jeu a débuté il y a trois ans sur PC, avant d’être adapté pour les consoles.

L’histoire se déroule dans le royaume mystique de Lumineia, la deuxième plus grande région d’Illuvia, où différentes races prospéraient sous la protection des Altars, des artefacts magiques repoussant les monstres qui rôdaient aux frontières. Un jour, une Éclipse plongea le ciel dans les ténèbres, affaiblissant la lumière protectrice des Altars et permettant aux créatures de se déchaîner contre les villages et les villes. Face à cette menace, trois jeunes aventuriers originaires du village de Koko décident de former une équipe pour sauver le royaume et percer le mystère de l’Éclipse. Au fil de leur quête, d’autres personnages rejoindront leur groupe, enrichissant l’aventure.

LightSup! propose une expérience coopérative pouvant accueillir entre un et quatre joueurs, chacun incarnant un apprenti aventurier doté de capacités et de styles de jeu uniques. Chaque partie prend la forme d’une aventure roguelite en sessions, où les joueurs doivent affronter des monstres surgissant des donjons et des forêts. Le gameplay repose sur la coopération sous pression, avec des mécaniques de combat et de gestion de la lumière, essentielle pour repousser les ténèbres. Les joueurs peuvent équiper différentes armes, vénérer les Altars pour éclairer leur chemin et tenter de libérer Lumineia de l’emprise de l’Éclipse.

La progression s’articule autour de plusieurs systèmes. Les joueurs peuvent débloquer des améliorations pour leur groupe, des mises à niveau pour leurs personnages, des modificateurs de bénédictions, des défis Nightmare et de nouveaux personnages, chacun apportant des variations stratégiques à chaque expédition. En maîtrisant les mécaniques coopératives et en renforçant leurs compétences, les joueurs découvrent progressivement des fragments de lore et se préparent à affronter le cœur de l’Éclipse, où le sort du royaume se jouera.

Un des éléments clés du gameplay réside dans la gestion de la lumière, qui agit comme une ressource vitale partagée. Lorsque celle-ci s’affaiblit, les monstres deviennent plus puissants, les joueurs perdent progressivement leur santé mentale et subissent des dégâts continus. Cette mécanique pousse les joueurs à collaborer étroitement pour survivre, ajoutant une couche de tension et de stratégie à l’expérience.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires, LightSup! proposera le déblocage de nouveaux personnages et de costumes, des récompenses de donjon, des modificateurs de build et d’autres éléments à découvrir au fil des parties. Le jeu promet ainsi une rejouabilité élevée, avec des défis et des combinaisons variées pour maintenir l’intérêt des joueurs sur le long terme.