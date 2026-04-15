Silver Lining Interactive et Square Glade Games ont annoncé ce jour le report de la sortie mondiale d’Outbound, initialement prévue le 23 avril, au 14 mai 2026. Cette décision, qualifiée de difficile par les développeurs, vise à garantir une expérience de jeu optimale et « cosy » sur l’ensemble des plateformes.

Le report fait suite aux retours positifs recueillis lors de la diffusion récente d’une démo, qui a permis d’identifier des problèmes techniques nécessitant une attention immédiate. Dans un communiqué, l’équipe d’Outbound a expliqué avoir détecté un défaut susceptible d’altérer l’expérience des joueurs. Malgré les efforts déployés pour respecter le calendrier initial, les développeurs ont jugé indispensable d’accorder un délai supplémentaire afin d’assurer un niveau de finition irréprochable.

Pour atténuer la déception des joueurs, l’équipe a confirmé le maintien de la démo gratuite sur certaines plateformes jusqu’au 12 mai, soit deux jours avant la sortie définitive. Ce geste s’inscrit comme un remerciement pour la patience des fans, tout en leur permettant de se replonger dans l’univers du jeu avant son lancement officiel.

« Nous avons dû prendre la décision difficile de reporter Outbound au 14 mai. Un problème susceptible d’impacter votre expérience a été identifié tardivement, et nous n’avons pas pu garantir une sortie sans compromis sur toutes les plateformes à la date initialement prévue. Sachez que notre équipe a tout mis en œuvre pour respecter le calendrier, mais la qualité reste notre priorité absolue. Nous comprenons votre déception et vous remercions pour votre compréhension. Ce délai nous permettra de vous offrir une version plus aboutie et exempte de bugs », a déclaré l’équipe de développement.