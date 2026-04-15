Capcom a publié un nouveau trailer pour PRAGMATA, son prochain jeu d’aventure et d’action mêlant hacking et science-fiction. Ce dernier met en scène les protagonistes Hugh et Diana, qui rencontrent Eight, un autre Pragmata semblable à Diana.

PRAGMATA sortira le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam) et Nintendo Switch 2 dans le monde entier. La version Switch 2 sera disponible au Japon le 24 avril 2026. Le jeu se présente comme une nouvelle licence originale de Capcom, combinant énigmes, tir et infiltration dans un univers futuriste. Le trailer révèle l’existence d’Eight, un Pragmata enfantin similaire à Diana, rencontré par Hugh et Diana dans la Lunar Research Station. La description officielle pose la question : « Quels autres mystères attendent notre duo sur la Lune ? »

Dans un futur proche, l’humanité a développé le Lunafilament, un matériau révolutionnaire capable de créer presque n’importe quoi à partir de données. Lorsque les communications sont perdues avec la station lunaire dédiée à sa recherche, une équipe d’intervention est envoyée. Un violent séisme lunaire frappe peu après leur arrivée, séparant Hugh Williams de son équipe. Blessé et inconscient, il est secouru par Diana, une mystérieuse enfant androïde – un Pragmata, créé à partir de Lunafilament.

Ensemble, Hugh et Diana doivent survivre aux dangers de la station lunaire. Leur collaboration repose sur un système de combat hybride :

Diana pirate les systèmes ennemis pour révéler leurs faiblesses.

Hugh utilise un arsenal varié pour exploiter ces vulnérabilités. Cette mécanique offre un gameplay rapide et stratégique, où chaque décision influence l’issue des affrontements.

L’exploration de la station repose également sur leur complémentarité :

Hugh utilise les propulseurs de sa combinaison pour se déplacer rapidement.

Diana pirate les systèmes de sécurité pour déverrouiller des portes et ouvrir de nouveaux chemins.

Les précommandes de PRAGMATA sur Switch 2 sont déjà ouvertes. Les joueurs recevront en exclusivité :

Neo Bushido, un costume samouraï pour Hugh.

Neo Kunoichi, une tenue ninja pour Diana.

Deux éditions seront proposées :