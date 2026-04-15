Des informations non officielles ont récemment émergé concernant le développement d’un remake de Resident Evil Zero, identifié en interne sous le nom de code Project Chambers. Selon une publication du média spécialisé TheGameVerse sur le réseau social X, une analyse des fichiers de configuration du système en ligne Capcom ID a révélé des références explicites à l’intégration de fonctionnalités multijoueur pour ce projet. Les lignes de code découvertes suggèrent la présence d’une synchronisation des sessions de jeu entre plusieurs utilisateurs, une innovation majeure par rapport à la version originale sortie en 2002.

L’élément le plus marquant de cette fuite réside dans la possible introduction d’un mode coopératif en ligne pour la campagne principale. Dans l’opus original, les joueurs devaient alterner entre les deux protagonistes – Rebecca Chambers, jeune opératrice des STARS, et Billy Coen, un condamné en fuite – exclusivement en solo. Les données extraites des fichiers Capcom ID laissent entendre que deux joueurs pourraient désormais incarner ces personnages simultanément, en temps réel. Une telle refonte impliquerait une révision en profondeur de l’équilibrage de la difficulté, de la conception des énigmes et de la gestion des ressources limitées, comme l’inventaire.

Aucun commentaire officiel n’a été émis par Capcom concernant ces découvertes. Plusieurs questions restent en suspens, notamment le support éventuel d’un mode coop local en écran partagé ou la restriction à un multijoueur en ligne via le service d’authentification propriétaire de l’éditeur. Selon des sources anonymes, une annonce officielle du projet, mettant en avant les nouvelles mécaniques d’interaction entre Rebecca et Billy, pourrait intervenir lors d’une grande présentation estivale. Toutefois, ces informations demeurent des rumeurs non confirmées à ce stade.

Un développement retardé, mais des attentes élevées

Parallèlement, le leaker Dusk Golem a évoqué dans une récente publication l’existence de deux remakes en développement chez Capcom : Resident Evil Code Veronica et Resident Evil Zero. Si Code Veronica pourrait être dévoilé dès cette année, Resident Evil Zero accusait jusqu’ici un retard significatif dans son avancement. Le mode coop en ligne, s’il est confirmé, pourrait expliquer ce contretemps, nécessitant une refonte structurelle du jeu.

La perspective d’un Resident Evil Zero Remake en coopératif a de quoi séduire les fans déçus par la gestion des deux personnages dans la version originale. Cependant, la patience sera de mise : selon les dernières estimations, le jeu ne serait pas attendu avant 2028. En attendant, les spéculations vont bon train, d’autant que le message original de TheGameVerse sur X a été supprimé en moins de 24 heures, sans que cela n’empêche la diffusion rapide de l’information sur plusieurs plateformes anglophones.