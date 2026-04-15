Starfield pourrait débarquer sur Nintendo Switch 2 après un classement à Taïwan.

Une nouvelle « preuve » de l’arrivée possible de Starfield sur Nintendo Switch 2 vient d’émerger. Le jeu a en effet été classé sur la console de Nintendo par les autorités taïwanaises, sans plus de détails sur une éventuelle date de sortie. Cette information s’ajoute aux rumeurs persistantes depuis l’été dernier, lorsque le leaker NateTheHate avait évoqué des plans chez Xbox pour porter le titre sur la future console de Nintendo.

NateTheHate a récemment réitéré que le portage était « en développement, mais que le processus n’était pas simple ». Malgré ce classement, il ne s’agit pas encore d’une annonce officielle. Si une confirmation devait arriver, elle serait relayée sans délai.

Xbox a déjà annoncé la sortie de South of Midnight sur Nintendo Switch 2. Le prochain portage confirmé par l’éditeur sera Indiana Jones and the Great Circle, prévu pour le 12 mai.