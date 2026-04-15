Le jeu UNBEATABLE, développé par D-CELL GAMES et édité par Playstack, a récemment été classé par l’organisme de classification allemand, confirmant ainsi une version pour Nintendo Switch 2. Ce titre hybride mêle aventure et rythme, offrant une expérience unique où le joueur incarne Mélodie, une jeune femme aux cheveux roses plongée dans un univers chaotique peuplé de monstres, de policiers hostiles et d’une scène musicale underground.

L’annonce officielle de UNBEATABLE remonte à décembre 2018, avec un premier trailer dévoilé en 2020. Le projet a connu un tournant majeur en 2021 grâce à une campagne Kickstarter réussie, qui a permis la sortie d’une démo intitulée UNBEATABLE [white label] le 7 mai 2021. Après une présentation remaniée en 2024 avec Playstack comme éditeur, le jeu a finalement été lancé le 9 décembre 2025 sur Steam et PlayStation.

L’histoire de UNBEATABLE alterne entre phases d’exploration et séquences rythmiques minimalistes, ne nécessitant que deux boutons : un pour monter et un pour descendre. Si le principe semble simple, la mise en pratique s’avère bien plus complexe, avec des défis qui mettent à l’épreuve les réflexes du joueur. Mélodie, le personnage principal, se retrouve confrontée à une situation délicate : traquée sans raison apparente par les forces de l’ordre, elle doit aussi gérer ses amis, tout aussi recherchés. Le gameplay encourage l’interaction avec les personnages, la participation à des concerts spectaculaires, et même des affrontements avec les autorités, suivis de fuites épiques.

Le jeu se divise en deux parties distinctes. La première moitié est dédiée à l’exploration et à la découverte, tandis que la seconde impose un rythme soutenu, où le joueur doit suivre la cadence imposée par le jeu. La bande-son joue un rôle central, avec des morceaux originaux, des versions acoustiques et des remixes, tous déverrouillables soit via le mode histoire, soit via le mode arcade.

Le mode arcade de UNBEATABLE constitue une expérience à part entière, avec son propre système de progression, un mode en ligne, des modificateurs et un tableau de défis variés. Les joueurs peuvent personnaliser leur profil, débloquer des éléments exclusifs et affronter des épreuves allant de simples performances musicales à des défis plus complexes. Ce mode offre une rejouabilité quasi illimitée, idéale pour ceux qui préfèrent éviter la narration principale.

Avec une durée estimée entre six et huit heures pour le mode histoire, UNBEATABLE se présente comme un anime interactif, où les mécaniques de rythme rappellent les QTE (Quick Time Events) traditionnels, mais avec une dimension musicale. Le jeu promet une immersion totale, avec des graphismes stylisés et une bande-son riche, capable de susciter des émotions fortes chez le joueur.