Le titre est disponible dès maintenant en streaming sur toutes les principales plateformes. ​Rendez-vous le 17 avril à 21h00 (heure française) pour la révélation de la séquence d’ouverture sur les chaînes officielles de 007 First Light sur Twitch, YouTube, TikTok, Steam et X.

IO Interactive, le studio à l’origine de la franchise HITMAN, et Amazon MGM Studios, annoncent aujourd’hui que Lana Del Rey, autrice-compositrice-interprète multi-récompensée, interprétera le thème principal de 007 First Light.

La chanson a été écrite et composée par Lana Del Rey et David Arnold, qui signe à cette occasion son retour dans l’univers Bond. Le titre est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming. La séquence d’ouverture sera dévoilée pour la première fois demain, vendredi 17 avril, à 21h00 (heure française), sur les chaînes officielles de 007 First Light sur Twitch, YouTube, TikTok, Steam et X.

Lana Del Rey s’est imposée comme l’une des artistes les plus marquantes de sa génération, avec un style immédiatement identifiable. Avec la chanson de 007 First Light, elle accompagne le grand retour de James Bond dans le jeu vidéo, tout en livrant sa propre vision musicale de cette nouvelle histoire des origines du célèbre agent.

« C’est un plaisir de voir deux artistes exceptionnels comme Lana Del Rey et David Arnold unir leurs talents. Le résultat évoque instantanément l’univers Bond, tout en apportant une identité propre à 007 First Light. Le retour de Bond dans un jeu vidéo représente un moment majeur pour nous chez IO Interactive, et disposer d’un thème de cette qualité rend l’événement encore plus spécial », a déclaré Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive.

« La musique a toujours joué un rôle central dans l’identité de James Bond. Un thème principal doit donner le ton, susciter la curiosité et donner envie d’entrer dans cet univers. Ce morceau s’inscrit dans cette tradition. J’ai été ravi de travailler avec Lana, qui y apporte une vraie singularité. J’espère qu’il permettra aussi de faire découvrir Bond à un nouveau public », a déclaré David Arnold.

007 First Light propose une histoire inédite des origines de James Bond, alors qu’à 26 ans, il fait ses débuts dans le monde de l’espionnage.