Haneda Girl, de Studio Koba, fera son arrivée sur consoles le 7 mai 2026. Développé par le studio à l’origine de Narita Boy et édité par Aeternum Game Studios, ce jeu d’action et de plateforme « cyber-kawaii » sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. La collaboration entre les deux studios a permis d’optimiser le jeu pour ces plateformes, incluant une compatibilité complète avec la future Nintendo Switch 2.

Dans Haneda Girl, les joueurs incarnent Chichi Wakaba, une étudiante recrutée par le professeur Nakamura pour infiltrer l’Empire des Données et combattre la menace des Hackernaut. Le gameplay repose sur un système de permutation dynamique entre deux styles de jeu radicalement différents. D’un côté, Haneda Girl, rapide et mortelle, manie une katana légère nommée KenChan. Elle dispose de capacités de furtivité, d’invisibilité et d’un super-dash, mais est extrêmement vulnérable, mourant en un seul coup. De l’autre, O.T.H.E.R., un mécha de combat tactique, offre une puissance brute et une durabilité accrue, permettant de nettoyer les niveaux avec une pluie de balles.

Les salles de combat du jeu se présentent comme de véritables casse-têtes d’action, offrant plusieurs solutions pour progresser. Cette dualité oblige les joueurs à maîtriser les deux personnages, récompensant stratégie, réflexes et créativité. La phrase clé du jeu, « Tu peux aller plus vite seul, mais tu iras plus loin ensemble », résume parfaitement cette mécanique.

Visuellement, Haneda Girl se distingue par son esthétique rétro inspirée des bornes d’arcade CRT, avec des explosions exagérées, des taches d’huile et du sang pixelisé qui ornent chaque niveau. L’humour omniprésent et une bande-son techno puissante complètent cette expérience, promettant une montée d’adrénaline à chaque niveau. Le jeu avait initialement été lancé sur PC via Steam le 23 mai 2025, et cette sortie sur consoles marque une nouvelle étape dans son développement.