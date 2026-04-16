PQube et les studios Secret Level Studios et Twin Hearts ont officialisé Kitaria Fables 2, la suite du RPG d’action sorti en 2021. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, sans date de sortie précisée pour l’instant.

L’histoire se déroule après les événements du premier opus et suit deux nouveaux protagonistes : Alice Skylar, une éclaireuse ambitieuse de l’armée royale, et Dusty Tuftkin, un guide local intrépide. Ensemble, ils explorent la mystérieuse péninsule d’Arkadera, une région autrefois sous la protection de l’Empire, désormais largement abandonnée et reconquise par la nature. Les joueurs devront développer les compétences uniques de chaque personnage, collecter des ressources et forger des objets puissants, tout en gérant une ferme en pleine expansion. Le titre propose un mode coopératif en ligne ou en local, permettant d’incarner les deux héros simultanément.

Kitaria Fables 2 introduit plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. La caméra, désormais libre, offre une meilleure vue sur le monde. Les environnements plus vastes réduisent la nécessité de grind, tandis que le système de voyage rapide et la progression basée sur l’expérience optimisent l’exploration. Le farming gagne en profondeur avec davantage de cultures à cultiver et une ferme à reconstruire, renforçant l’immersion.

La péninsule d’Arkadera, située au-delà de l’Océan sans fin, marquait autrefois la frontière occidentale de l’Empire. Avec le déclin de ce dernier, les avant-postes qui protégeaient la région ont été abandonnés, laissant les habitants se réfugier dans la cité fortifiée de Murblanc. Alice et Dusty rejoignent l’équipe d’expédition de l’Académie royale pour rouvrir le bureau des missions de la ville, explorer la péninsule et restaurer les avant-postes oubliés. Cependant, à mesure que l’expédition progresse vers le nord, des rumeurs évoquent une mystérieuse créature tapie dans les profondeurs de la nature.

Le jeu propose une exploration approfondie de la région sauvage d’Arkadera, où les joueurs devront réparer des avant-postes disséminés dans des forêts denses, des marais boueux, des hauts plateaux accidentés et des montagnes enneigées. Chaque héros possède son propre style de combat, son arbre de compétences et son histoire. Alice et Dusty pourront débloquer des attaques spéciales et des sorts élémentaires en dépensant des points de compétence, ainsi que des capacités ultimes dévastatrices.

La dimension artisanale occupe une place centrale. Les joueurs collecteront des matériaux dans la nature pour les apporter aux artisans de Murblanc, afin de fabriquer et d’améliorer des équipements, concocter des potions ou préparer des plats. La ferme, gérée avec l’aide de tante Kiki, permettra de cultiver des plantes rares et d’étendre les installations pour générer des profits.

Enfin, le mode coopératif permet de jouer à deux, en local ou en ligne, en incarnant simultanément Alice et Dusty. Cette collaboration sera essentielle pour surmonter les défis les plus ardus. Kitaria Fables 2 promet ainsi une aventure riche en action, en exploration et en gestion, tout en conservant l’esprit charmant et immersif du premier volet.